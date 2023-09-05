Прогуляйтесь. Физическая нагрузка помогает частично разгрузить мозг и быстрее заснуть.

Приведите в порядок «свою планету». Уделите вечером несколько минут уборке дома — утром это создаст ощущение свежести и готовности к новому дню.

Составьте список дел на завтра. Такой подход создаст основу для чувства уверенности утром и не даст вам переживать, что вы что-то забудете.

Запланируйте приятные активности на завтра. Само по себе ожидание уже будет добавлять радости и предвкушения приятного события.

Представьте предстоящий день. Мысленно пройдитесь по завтрашнему дню от начала до конца и представьте себе все в максимально благоприятном сценарии. Например, с какими сложностями вы столкнетесь и как с ними справитесь.

Оставьте соцсети за 2 часа до сна. С одной стороны, соцсети дают бесконечный развлекательный контент. С другой — создают условия для появления тревоги, стресса и даже депрессии.

Не ешьте перед сном. Приучите себя заканчивать прием пищи минимум за 1,5-2 часа до отхода ко сну.

Напишите себе «любовную» записку. Поддержите себя, как если бы вы были себе лучшим другом или взрослым для маленького ребенка. На первый взгляд звучит странно, однако работает. Например, вы проснетесь и прочитаете записку: «Люблю тебя!» или «Сегодня самый лучший день». Даже сейчас, читая, наверняка у вас на лице проскользнула легкая улыбка.

Выпейте теплый напиток. Он расслабляет тело и подготавливает его ко сну. Это может быть теплая вода, травяной или обычный чай.

Примите душ. Смойте с себя накопившееся за день напряжение. Ощущение физической чистоты добавляет переживание счастья.

Практикуйте благодарность. Составьте список из 10 пунктов, за что вы испытываете благодарность в своей жизни сегодня. Можно это сделать устно или записать на бумаге — все равно.

Обнимите крепко любимого человека. Просто так. Можно без слов, можно со словами. Выброс гормона окситоцина не заставит себя ждать.