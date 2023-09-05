Ученые Гарвардского университета поделились результатами масштабного исследования, которое длится уже около 85 лет. Его основная цель — определить, какой образ жизни делает людей счастливыми на протяжении всей их жизни. Исследование состоит из нескольких работ, в ходе которых авторы изучали и описывали 268 выпускников Гарварда с 1939 по 1944 год. Участники регулярно заполняют анкеты, проходят собеседования и предоставляют данные о своем здоровье.
На более позднем этапе жизни всех участников разделили на две группы: счастливые и несчастные. Ученые заметили, что есть семь привычек, благодаря которым люди из первой группы в пожилом возрасте чувствуют себя счастливее и здоровее, чем добровольцы из второй. О них
Судя по результатам исследования, именно такие ежедневные привычки ведут к счастливой и хорошо прожитой жизни:
Не курить.
Не злоупотреблять алкоголем.
Поддерживать свой вес в норме.
Каждый день уделять время тренировкам.
Оставаться любопытным и открытым к новым знаниям. «Инвестируйте в свое образование и новый опыт на протяжении всей жизни», — говорят ученые.
Придерживаться адаптивного стиля преодоления трудностей. Это значит, что надо найти и использовать здоровые методы разрешения конфликтов.
Поддерживать стабильные, долгосрочные дружеские и любовные отношения.
Как отмечал в 2001 году доктор Джордж Э. Вайллант, один из авторов исследования, успешная старость зависит не столько от звезд или наших генов, сколько от нас самих.
«Стареть можно счастливым и здоровым, а не грустным и больным. Мы можем контролировать свой вес, физическую активность, образование и злоупотребление сигаретами и алкоголем», — говорил Джордж Э. Вайллант.
Что сделать вечером, чтобы проснуться счастливым: 13 полезных привычек
Чтобы увеличить шансы проснуться счастливым и бодрым, надо уже с вечера настраивать себя на хорошее утро. Психолог Ольга Шалдыбина рассказывала, какие вечерние ритуалы помогают почувствовать счастье после пробуждения.
Прогуляйтесь. Физическая нагрузка помогает частично разгрузить мозг и быстрее заснуть.
Приведите в порядок «свою планету». Уделите вечером несколько минут уборке дома — утром это создаст ощущение свежести и готовности к новому дню.
Составьте список дел на завтра. Такой подход создаст основу для чувства уверенности утром и не даст вам переживать, что вы что-то забудете.
Запланируйте приятные активности на завтра. Само по себе ожидание уже будет добавлять радости и предвкушения приятного события.
Представьте предстоящий день. Мысленно пройдитесь по завтрашнему дню от начала до конца и представьте себе все в максимально благоприятном сценарии. Например, с какими сложностями вы столкнетесь и как с ними справитесь.
Оставьте соцсети за 2 часа до сна. С одной стороны, соцсети дают бесконечный развлекательный контент. С другой — создают условия для появления тревоги, стресса и даже депрессии.
Не ешьте перед сном. Приучите себя заканчивать прием пищи минимум за 1,5-2 часа до отхода ко сну.
Напишите себе «любовную» записку. Поддержите себя, как если бы вы были себе лучшим другом или взрослым для маленького ребенка. На первый взгляд звучит странно, однако работает. Например, вы проснетесь и прочитаете записку: «Люблю тебя!» или «Сегодня самый лучший день». Даже сейчас, читая, наверняка у вас на лице проскользнула легкая улыбка.
Выпейте теплый напиток. Он расслабляет тело и подготавливает его ко сну. Это может быть теплая вода, травяной или обычный чай.
Примите душ. Смойте с себя накопившееся за день напряжение. Ощущение физической чистоты добавляет переживание счастья.
Практикуйте благодарность. Составьте список из 10 пунктов, за что вы испытываете благодарность в своей жизни сегодня. Можно это сделать устно или записать на бумаге — все равно.
Обнимите крепко любимого человека. Просто так. Можно без слов, можно со словами. Выброс гормона окситоцина не заставит себя ждать.
Отправляйтесь спать до 23.00. Так вы гарантируете достаточный минимум сна, чтобы действительно отдохнуть и восстановиться.