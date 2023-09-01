Простой тест на счастье: выберите картинку и узнайте о себе кое-что интересное

Доказано, что правое и левое полушария нашего мозга работают по-разному. Специализация одного — логика, другого — эмоциональная сфера. Умственные способности человека напрямую зависят от согласованной работы обоих полушарий.
Но ученые давно выяснили: у одних людей может быть развито больше левое полушарие, у других — правое. Как это определить? Поможет простой тест-картинка.
Посмотрите на эти два лица и скажите, какое из них вам кажется наиболее счастливым.
Тест подготовлен по материалам
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