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Простой тест на счастье: выберите картинку и узнайте о себе кое-что интересное

Для начала потребуется определить, какое полушарие мозга у вас развито больше, — посмотрите на два очень похожих лица и ответьте на один вопрос. Узнаете о себе много нового.

1 сентября 20231
Простой тест на счастье: выберите картинку и узнайте о себе кое-что интересное
Источник:
iStockphoto

Доказано, что правое и левое полушария нашего мозга работают по-разному. Специализация одного — логика, другого — эмоциональная сфера. Умственные способности человека напрямую зависят от согласованной работы обоих полушарий.

Но ученые давно выяснили: у одних людей может быть развито больше левое полушарие, у других — правое. Как это определить? Поможет простой тест-картинка.

Посмотрите на эти два лица и скажите, какое из них вам кажется наиболее счастливым.

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Простой тест на счастье: выберите картинку и узнайте о себе кое-что интересное
Источник:
mixnews

Тест подготовлен по материалам издания MiхNews.

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Автор текста:Анна Майская
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