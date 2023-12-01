Исследователи из США выяснили, людям с каким характером грозит деменция

Увы, от деменции и болезни Альцгеймера невозможно защититься полностью. Ни дорогостоящие таблетки, ни хорошее питание не могут дать абсолютных гарантий. В наших силах только по возможности снижать риски — и узнать о том, кто изначально имеет больший шанс никогда не столкнуться с недугом.
Новое исследование, опубликованное в издании Alzheimer's & Dementia: The Journal, также посвящено этой теме. Ученые из Калифорнийского университета в Дейвисе выяснили: некоторые черты вашего характера свидетельствуют о более низком риске заболеть деменцией.
Связь характера и деменции
Авторы работы проанализировали данные восьми исследований, участие в которых приняли более 44 тысяч человек в возрасте от 49 до 81 года. Наблюдения за ними продолжались 21 год. За этот период у 1703 участников диагностировали деменцию.
Исследователи решили проверить у каждого из участников исследования показатели черт личности из «большой пятерки»: добросовестность, экстраверсия, открытость новому опыту, невротизм и доброжелательность. Кроме того, ученых интересовал уровень удовлетворенности жизнью и настрой.
Оказалось, что более добросовестные люди, которые по жизни старались делать все аккуратно и правильно, были общительными и позитивно смотрели на жизнь, имели меньший риск деменции.
Некоторые исследования также демонстрировали: открытые к новому люди, доброжелательные и довольные собой, имели некоторую форму защиты от болезни. А вот невротики, склонные к негативу, гневу, тревожности и страху, имели более высокие риски столкнуться со старческим слабоумием.
Ученых удивило, что никакой связи между этими чертами характера и реальными изменениями в мозге при вскрытии обнаружено не было.
Версия ученых
У исследователей есть несколько гипотез, как характер может быть связан с риском деменции. Более добросовестные люди, предполагают ученые, скорее всего, будут тщательнее следить за питанием и самочувствием, что в итоге и станет причиной более крепкого здоровья в будущем.
Есть также версия, что определенные качества помогают людям стать более устойчивыми к вреду, который наносят деменция и болезнь Альцгеймера. То есть их характер помогает найти способ справиться с нарушениями и обходить трудности.
Авторы исследования рекомендуют использовать тест на психологические характеристики как дополнительный способ диагностики деменции, пишет издание
Кстати
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