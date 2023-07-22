Старческое слабоумие можно лечить пробиотиками, но пока только у мышей

По словам специалиста, взаимосвязь мозга и кишечника была установлена больше ста лет назад. Уже в начале XIX века и потом снова, в начале XX, было доказано, что эмоциональное состояние человека может оказывать влияние на работу его кишечника. Но и в обратном направлении это тоже действует. Микрофлора кишечника способна существенно влиять на работу нашего мозга и может стать причиной развития тревожности и депрессивных состояний. Эти данные открывают новые возможности в диагностике и лечении.