Старческое слабоумие можно лечить пробиотиками, но пока только у мышей

Наше тело — удивительный механизм. Совершенно разные системы организма связаны гораздо больше, чем это может показаться на первый взгляд человеку без медицинского образования.
Например, знаете ли вы, как кишечник влияет на наш мозг и как обычные пробиотики могут помочь в лечении дегенеративных заболеваний? Об этом рассказывает кандидат медицинских наук, доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения Лариса Баранчугова.
Кандидат медицинских наук, доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения
По словам специалиста, взаимосвязь мозга и кишечника была установлена больше ста лет назад. Уже в начале XIX века и потом снова, в начале XX, было доказано, что эмоциональное состояние человека может оказывать влияние на работу его кишечника. Но и в обратном направлении это тоже действует. Микрофлора кишечника способна существенно влиять на работу нашего мозга и может стать причиной развития тревожности и депрессивных состояний. Эти данные открывают новые возможности в диагностике и лечении.
Кроме того, кишечник может влиять на развитие отделов мозга, в которых формируется реакция организма на стресс. В попытке проанализировать эти взаимоотношения исследователи ставят эксперименты на мышах. Для этого в изоляторах выращивают специальных «стерильных» мышей без микрофлоры в принципе. Затем на них делают различные бактериальные замеры. Во время этих экспериментов ученые неоднократно замечали связь между составом микробиоты и развитием болезни Альцгеймера.
Ученые, которые проводили исследования на грызунах, созданных для изучения болезни Альцгеймера, зафиксировали экспрессию белка-предшественника β-амилоида не только в головном мозге, но и в тканях кишечника. Есть версия, что наличие мутированных генов, связанных с развитием Альцгеймера, влияет на работу кишечника и состав микробиоты. У людей с диагностированным недугом микробиота также отличается: врачи наблюдают снижение количества Firmicutesи Actinobacteria и увеличение количества Bacteroidetes.
Но как именно общаются кишечник и мозг? Классическая теория гласит: нервные соединения передают в мозг сигналы от нервных окончаний, в том числе задействуют и блуждающий нерв, который, в свою очередь, передает сигналы в мозг из кишечника. Есть эксперименты, которые подтверждают, что бактерии могут использовать эту связь. Ученые «подсаживали» грызунам патогенные бактерии, что активировало «канал коммуникаций». Выяснилось, что нейронная связь работает даже при отсутствии периферической иммунной реакции.
Исследования на моделях грызунов подтвердили, что модуляция микробиоты положительно влияет на нейронные пути. А поведенческие эксперименты подтвердили: прием пробиотиков замедляет прогрессирование болезни Альцгеймера и влияет на процесс консолидации памяти у мышей.