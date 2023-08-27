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Проверь себя: ученые выделили 11 признаков, что у вас повышен риск слабоумия

Авторы исследования смогли разработать шкалу для более точного определения уровня риска. Она должна помочь вовремя предпринять все возможное для профилактики деменции.

27 августа 20232
ранние признаки деменции
Источник:
iStockphoto

Ученые Оксфордского университета составили список факторов риска деменции. Исследователи также создали инструмент, способный предсказать, будет ли у человека этот недуг в ближайшие 14 лет. Для этого изучили данные более чем 200 тысяч человек в возрасте от 50 до 73 лет, которые принимали участие в двух крупных долгосрочных британских исследованиях.

Специалисты составили список из 28 известных факторов, которые врачи обычно связывают с повышенным риском деменции. После этого сократили этот перечень до 11 сильных предикторов.

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В этот список вошли:

  • возраст;

  • образование;

  • диабет в анамнезе;

  • депрессия в анамнезе;

  • инсульт в анамнезе;

  • деменция в анамнезе родителей;

  • уровень депривации;

  • высокое кровяное давление;

  • высокий уровень холестерина;

  • одинокое проживание;

  • принадлежность к мужскому полу.

Команда ученых также изучила наличие у людей определенного гена, связанного с деменцией, — APOE. В итоге ученые использовали все это для разработки шкалы риска деменции Биобанка Великобритании (UKBDRS) — инструмента APOE. Проверки показали, что эта шкала дает наиболее высокий прогностический балл для людей, у которых развилась деменция в течение 14-летнего периода исследования.

Так, у пожилого мужчины-диабетика с геном APOE, живущего в одиночестве и страдающего от высокого давления, будет более высокий уровень риска, чем у женщины, у которой нет таких проблем в жизни.

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Этот инструмент не только позволяет установить тех, кто находится в группе риска, но и своевременно таким людям предпринять профилактические меры. По оценкам ученых, до 40% случаев деменции можно предотвратить, если бросить курить, стабилизировать давление, следить за весом и сократить потребление алкоголя.

Одна из авторов исследования, доцент Сана Сури, подчеркивает: степень важности каждого фактора разная. Кроме того, некоторые из значимых факторов можно изменить или вылечить, пишет издание Dayli Mail.

«Хотя пожилой возраст — 60 лет и старше — и ген APOE создают наибольший риск, ключевую роль также играют поддающиеся изменению факторы, такие как диабет, депрессия и гипертония», — рассказала специалист.

Автор текста:Дарья Гапионок
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