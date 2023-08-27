Проверь себя: ученые выделили 11 признаков, что у вас повышен риск слабоумия

Ученые Оксфордского университета составили список факторов риска деменции. Исследователи также создали инструмент, способный предсказать, будет ли у человека этот недуг в ближайшие 14 лет. Для этого изучили данные более чем 200 тысяч человек в возрасте от 50 до 73 лет, которые принимали участие в двух крупных долгосрочных британских исследованиях.
Специалисты составили список из 28 известных факторов, которые врачи обычно связывают с повышенным риском деменции. После этого сократили этот перечень до 11 сильных предикторов.
В этот список вошли:
возраст;
образование;
диабет в анамнезе;
депрессия в анамнезе;
инсульт в анамнезе;
деменция в анамнезе родителей;
уровень депривации;
высокое кровяное давление;
высокий уровень холестерина;
одинокое проживание;
принадлежность к мужскому полу.
Команда ученых также изучила наличие у людей определенного гена, связанного с деменцией, — APOE. В итоге ученые использовали все это для разработки шкалы риска деменции Биобанка Великобритании (UKBDRS) — инструмента APOE. Проверки показали, что эта шкала дает наиболее высокий прогностический балл для людей, у которых развилась деменция в течение 14-летнего периода исследования.
Так, у пожилого мужчины-диабетика с геном APOE, живущего в одиночестве и страдающего от высокого давления, будет более высокий уровень риска, чем у женщины, у которой нет таких проблем в жизни.
Этот инструмент не только позволяет установить тех, кто находится в группе риска, но и своевременно таким людям предпринять профилактические меры. По оценкам ученых, до 40% случаев деменции можно предотвратить, если бросить курить, стабилизировать давление, следить за весом и сократить потребление алкоголя.
Одна из авторов исследования, доцент Сана Сури, подчеркивает: степень важности каждого фактора разная. Кроме того, некоторые из значимых факторов можно изменить или вылечить, пишет издание
«Хотя пожилой возраст — 60 лет и старше — и ген APOE создают наибольший риск, ключевую роль также играют поддающиеся изменению факторы, такие как диабет, депрессия и гипертония», — рассказала специалист.