Проверь себя: ученые выделили 11 признаков, что у вас повышен риск слабоумия

Ученые Оксфордского университета составили список факторов риска деменции. Исследователи также создали инструмент, способный предсказать, будет ли у человека этот недуг в ближайшие 14 лет. Для этого изучили данные более чем 200 тысяч человек в возрасте от 50 до 73 лет, которые принимали участие в двух крупных долгосрочных британских исследованиях.