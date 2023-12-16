Вы удивитесь, но эти продукты напрочь убивают сексуальное желание: список составила врач

Еще один продукт, который может повлиять на либидо как у мужчин, так и у женщин, — соя и все приготовленные из нее блюда : тофу, соевое мясо, выпечка и полуфабрикаты. Дело в том, что соя содержит и триптофан, и фитоэстрогены, поэтому злоупотреблять ей не стоит представителям обоих полов.