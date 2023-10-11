Полный гид по витамину В12: польза, вред и кому нужно принимать дополнительно

Витамин B12 — это группа соединений на основе кобальта, которые в научной литературе также называют кобаламинами, они относятся к водорастворимым витаминам. Кобаламины участвуют в разных процессах в организме, но особенно важны для формирования клеток крови и работы нервной системы. О том, какую роль играет В12 в нашей жизни, «Доктору Питеру» рассказала Анна Летягина, эндокринолог, нутрициолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.
эндокринолог, нутрициолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге
Функции витамина В12
Прежде всего, витамин B12 отвечает за процессы кроветворения — производство новых клеток крови. Особое значение он имеет для выработки красных кровяных телец или эритроцитов, которые участвуют в доставке кислорода тканям и органам. Нехватка эритроцитов опасна развитием анемии и гипоксии — кислородного голодания организма.
Защита нервной системы
Витамин B12 участвует в белковом обмене и способствует выработке метионина. Эта аминокислота помогает в нейтрализации токсичных веществ и активирует работу ряда гормонов. Но главное — входит в состав миелиновой оболочки нервных волокон, по которой происходит передача нервных импульсов от нейрона к нейрону. Таким образом, дефицит витамина B12 чреват нарушениями со стороны нервной системы и снижением когнитивных функций.
Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний
Одна из ключевых функций витаминов группы В, в частности витамина B12, — нейтрализация аминокислоты гомоцистеина — побочного продукта белкового обмена. Это вещество может служить одним из «маркеров» уровня витамина B12 в организме: чем выше уровень гомоцистеина, тем больше вероятность дефицита витамина. Переизбыток гомоцистеина негативно влияет на состояние внутренних стенок кровеносных сосудов, делает их менее эластичными, более уязвимыми для образования холестериновых бляшек и тромбов.
Витамин B12 позволяет снижать уровень гомоцистеина и тем самым предупреждает серьезные заболевания сердечно-сосудистой системы: атеросклероза, тромбозов, инфарктов и инсультов.
Крепкие кости
Высокий уровень гомоцистеина может способствовать снижению плотности костной ткани, тем самым увеличивая вероятность развития остеопороза. Таким образом, нейтрализуя аминокислоту, витамин B12 также помогает костям оставаться крепкими и защищает от переломов.
Бодрость и хорошее настроение
Согласно результатам исследований, витамин B12 участвует в выработке ряда ключевых гормонов и нейромедиаторов, ответственных за психоэмоциональное состояние человека. В том числе — «гормона радости» серотонина.
Суточная дозировка
Потребность в витамине В12 для взрослых составляет 3 мкг/сут.
Дефицит витамина В12: кто в зоне риска
Главный источник витамина B12 — продукты животного происхождения. Поэтому основную массу пациентов с дефицитом этого вещества составляют приверженцы строгих вегетарианских диет, которые не едят ничего, кроме растительной пищи. Современная пищевая промышленность предлагает свои решения этой проблемы: искусственно обогащает витамином B12 некоторые продукты — каши, хлопья, растительное молоко. Однако замена это не равнозначная, и проверять уровень витамина веганам, да и в целом поклонникам экстремальных диет следует обязательно.
В зону риска витамино-дефицита также входят люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта:
Нарушение всасывания в желудке: при атрофическом гастрите, злокачественных опухолях, нехватке фактора Касла — желудочного белка, отвечающего за усвоение витамина B12. Состояние также может развиться при полном удалении желудка или гастрэктомии.
Нарушение всасывания в тонком кишечнике: при онкологических заболеваниях, врожденном отсутствии рецепторов к витамину B12 или в результате удаления части тонкой кишки. Частой причиной также становится синдром мальабсорбации, при котором у человека в принципе нарушено всасывание любых витаминов и веществ в тонком кишечнике.
Кишечный гельминтоз или дифиллоботриоз — поражение кишечника особым паразитом — широким лентецом.
Можно выделить и дополнительные факторы риска развития дефицита витамина B12. К ним относятся различные заболевания печени и почек, прием оральных контрацептивов, злоупотребление алкоголем, курение и пожилой возраст. Наконец, нехватка вещества может наблюдаться у беременных женщин и кормящих мам.
Симптомы дефицита витамина В12
Нарушения со стороны нервной системы: онемение и покалывание в руках и ногах, ощущение «бегающих по телу» мурашек, спутанность сознания, нарушение чувствительности;
Снижение когнитивных функций: проблемы с запоминанием новой информации, невозможность сконцентрироваться или мыслить логически;
Психоэмоциональная неустойчивость: депрессивные состояния, перепады настроения, признаки раздражительности, параноидальные эпизоды;
Увеличенный размер эритроцитов — выявляется в ходе анализов крови;
«Полированный» язык — воспаление языка, при котором на его поверхности сглаживаются сосочки, а цвет меняется на ярко-красный;
Стоматит — воспаление слизистой оболочки рта.
Источники витамина В12
Витамин B12 преимущественно содержится в продуктах животного происхождения: мясе, молочной продукции, рыбе и морепродуктов. Для профилактики дефицита вещества в меню полезно будет включить субпродукты (печень, почки), курицу, нежирную говядину, морскую рыбу, молоко, сыры, яйца и кисломолочную продукцию.
Как принимать витамин В12
Если человек придерживается сбалансированного питания, не является вегетарианцем, не имеет сопутствующих заболеваний — восполнить запасы витамина B12 он вполне сможет с обычной пищей. Прием витаминных добавок требуется только в том случае, если дефицит вещества подтвержден анализами. Препараты витамина B12 бывают разных видов: капсулы, спреи, таблетки или растворы для инъекций на основе разных форм вещества.
Для лучшего усвоения витамин В12 рекомендуется принимать одновременно с препаратами кальция, витаминами B9 и B5. Есть и те вещества, с которыми витамин не совместим: витамины A, E, B1, B2 и B6, аскорбиновая кислота. Совместный прием этих добавок может снизить их эффективность или даже навредить организму.
Передозировка
Избыток витамина В12 выводится с мочой. Передозировка может сопровождаться зудом кожи, отеком слизистых, снижением зрения, появлением галлюцинаций. Поэтому перед началом приема препарата витамина В12 необходимо обязательно посетить врача и сдать анализ для определения уровня витамина.