Полный гид по витамину В12: польза, вред и кому нужно принимать дополнительно

Витамин B12 — это группа соединений на основе кобальта, которые в научной литературе также называют кобаламинами, они относятся к водорастворимым витаминам. Кобаламины участвуют в разных процессах в организме, но особенно важны для формирования клеток крови и работы нервной системы. О том, какую роль играет В12 в нашей жизни, «Доктору Питеру» рассказала Анна Летягина, эндокринолог, нутрициолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.