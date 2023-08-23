Полный гайд по витамину D: почему биодобавки не работают и какую роль в этом играют гены

Он вырабатывается в организме, когда человек находится на солнце, или поступает с пищей. Но, несмотря на разные пути, 43–63% россиян страдают от его дефицита. Это объясняется низкой активностью солнца в течение года и недостаточностью рациона. Людям с дефицитом для поддержания здоровья нужно корректировать уровень витамина D с помощью специальных препаратов, которые назначит врач.