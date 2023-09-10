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Профессор Драпкина назвала вескую причину не есть баклажаны

Яркие — и внешне, и по вкусу — баклажаны считаются одними из самых полезных на столе в сезон. Свежие «синенькие» — кладезь витаминов и микроэлементов. Но не всегда этот овощ стоит есть. Подробнее объясняет врач.

10 сентября 20231
баклажаны
Источник:
iStockphoto

Насыщенный фиолетовый цвет кожуре баклажана придает пигмент антоциан. Он известен своим мощным антиоксидантным действием, проще говоря, способностью нейтрализовать реакцию окисления, из-за которой повреждаются структуры тканей, развиваются болезни и старость наступает раньше.

Благодаря антоцианам, которые поступают в организм с пищей (теми же баклажанами), сосуды остаются эластичными, снижается риск атеросклероза и злокачественных опухолей.

Но не всегда баклажаны могут считаться полезным продуктом. Врач рассказала, когда этот овощ может навредить здоровью.

Терапия

Директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, заслуженный врач РФ, академик РАН, профессор

Полезные свойства

«Как и многие другие овощи, баклажаны низкокалорийны и содержат много клетчатки, нужной для хорошей работы кишечника, — рассказала о пользе баклажанов врач-терапевт Оксана Драпкина. — В баклажанах содержится большое количество кремния (97% от суточного потребления) и меди (14%), участвующих в формировании костей и суставов. В них много молибдена (14%), необходимого для усвоения железа, поддержания нормального уровня глюкозы и липидов крови, нейтрализации канцерогенов, образующихся в процессе приготовления пищи.

А еще в баклажанах есть магний, калий, хлорогеновая кислота.

  • Магний важен для нормального функционирования нервной системы и метаболизма глюкозы и инсулина.

  • Калий необходим для нормальной работы мышечной ткани, в том числе и сердечной мышцы.

  • Хлорогеновая кислота снижает риск развития рака и атеросклероза.

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Какие баклажаны есть нельзя

Противопоказаний у баклажанов немного, но они все-таки есть, отмечает врач. Не стоит увлекаться ими во время обострения гастрита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

«Старайтесь не употреблять перезрелые баклажаны, в которых много темных семечек: в них содержится токсичный алкалоид соланин, — предупреждает Оксана Драпкина. Употребление его в пищу может вызвать сильное отравление, рвоту и даже галлюцинации.

При выборе способа приготовления лучше отдать предпочтение тушению, запеканию в духовке или на гриле, так как при жарке баклажаны впитывают много масла. Не счищайте с баклажанов кожуру, чтобы не потерять самые полезные вещества.

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Полезный рецепт: фаршированные баклажаны

  • С трех баклажанов срезать по полоске кожуры сверху и снизу, для того чтобы они устойчиво лежали в форме. Разрезать на две половинки вдоль.

  • Положить их в форму для запекания, поставить в духовку, разогретую до 200-210 градусов на 15 минут.

  • К 250-300 граммов фарша из индейки добавить мелко нарезанный пучок кинзы и помидор, несколько пропущенных через пресс зубчиков чеснока, соль и перец по вкусу.

  • Из полуготовых баклажанов удалить ложкой мякоть, измельчить ее и смешать с фаршем. Начинить лодочки из баклажанов полученной массой и залить 1/4 стакана воды.

  • Вернуть форму в духовку и запекать примерно 30-40 минут до готовности начинки.

Автор текста:Анна Майская
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