Профессор Драпкина назвала вескую причину не есть баклажаны

Насыщенный фиолетовый цвет кожуре баклажана придает пигмент антоциан. Он известен своим мощным антиоксидантным действием, проще говоря, способностью нейтрализовать реакцию окисления, из-за которой повреждаются структуры тканей, развиваются болезни и старость наступает раньше.
Благодаря антоцианам, которые поступают в организм с пищей (теми же баклажанами), сосуды остаются эластичными, снижается риск атеросклероза и злокачественных опухолей.
Но не всегда баклажаны могут считаться полезным продуктом. Врач рассказала, когда этот овощ может навредить здоровью.
Директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, заслуженный врач РФ, академик РАН, профессорЛичный сайт
Полезные свойства
«Как и многие другие овощи, баклажаны низкокалорийны и содержат много клетчатки, нужной для хорошей работы кишечника, —
А еще в баклажанах есть магний, калий, хлорогеновая кислота.
Магний важен для нормального функционирования нервной системы и метаболизма глюкозы и инсулина.
Калий необходим для нормальной работы мышечной ткани, в том числе и сердечной мышцы.
Хлорогеновая кислота снижает риск развития рака и атеросклероза.
Какие баклажаны есть нельзя
Противопоказаний у баклажанов немного, но они все-таки есть, отмечает врач. Не стоит увлекаться ими во время обострения гастрита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.
«Старайтесь не употреблять перезрелые баклажаны, в которых много темных семечек: в них содержится токсичный алкалоид соланин, — предупреждает Оксана Драпкина. Употребление его в пищу может вызвать сильное отравление, рвоту и даже галлюцинации.
При выборе способа приготовления лучше отдать предпочтение тушению, запеканию в духовке или на гриле, так как при жарке баклажаны впитывают много масла. Не счищайте с баклажанов кожуру, чтобы не потерять самые полезные вещества.
Полезный рецепт: фаршированные баклажаны
С трех баклажанов срезать по полоске кожуры сверху и снизу, для того чтобы они устойчиво лежали в форме. Разрезать на две половинки вдоль.
Положить их в форму для запекания, поставить в духовку, разогретую до 200-210 градусов на 15 минут.
К 250-300 граммов фарша из индейки добавить мелко нарезанный пучок кинзы и помидор, несколько пропущенных через пресс зубчиков чеснока, соль и перец по вкусу.
Из полуготовых баклажанов удалить ложкой мякоть, измельчить ее и смешать с фаршем. Начинить лодочки из баклажанов полученной массой и залить 1/4 стакана воды.
Вернуть форму в духовку и запекать примерно 30-40 минут до готовности начинки.