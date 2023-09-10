Профессор Драпкина назвала вескую причину не есть баклажаны

«Как и многие другие овощи, баклажаны низкокалорийны и содержат много клетчатки, нужной для хорошей работы кишечника, — рассказала о пользе баклажанов врач-терапевт Оксана Драпкина. — В баклажанах содержится большое количество кремния (97% от суточного потребления) и меди (14%) , участвующих в формировании костей и суставов. В них много молибдена (14%) , необходимого для усвоения железа, поддержания нормального уровня глюкозы и липидов крови, нейтрализации канцерогенов, образующихся в процессе приготовления пищи.