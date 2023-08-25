Диетолог Афинская объяснила, как узнать свой уровень витамина D

Откуда же такие заблуждения про тот самый идеальный уровень витамина D в крови? Вероятнее всего, они пошли из норм, которые приняты в США. Однако не все врачи берут во внимание тот факт, что в Америке используется другая мера измерения — нмоль/л. Поэтому и рекомендуемый уровень в США другой (50-125 нмоль/л). Например, 80 нмоль/л в США — это 32 нг/мл в России. Согласитесь, цифры различаются, причем очень существенно.