Диетолог Афинская объяснила, как узнать свой уровень витамина D

С дефицитом витамина D сталкиваются очень многие россияне, особенно живущие на севере и северо-западе страны. Он синтезируется в нашей коже под воздействием ультрафиолетовых лучей. В теории все звучит довольно неплохо: ученые говорят, что надо хотя бы 15-30 минут в день провести на улице, чтобы получить достаточное количество этого витамина.
Однако мы не так много времени проводим на улице, да и солнечные дни в некоторых городах можно буквально пересчитать по пальцам. Да, врачи рекомендуют принимать добавки с витамином D, но если его уровень в вашем организме в пределах нормы, то они могут только навредить.
Диетолог, член американской профессиональной ассоциации диетологии и питанияЛичный сайт
«Как проверить уровень витамина D в теле? Для этого нужно сдать анализ крови „витамин D суммарный 25-OH D“. Все научное сообщество определяет норму витамина D в крови от 20 до 50 нг/мл. Если уровень выше 60 нг/мл, возможен токсический эффект,
Но есть рекомендации, где упоминается, что уровень витамина D в крови должен быть выше 80 нг/мл. Это миф, ведь нет качественных научных данных, что уровень солнечного витамина должен быть именно таким.
«Наоборот, повторюсь, возможны побочные эффекты при уровне витамина D в крови выше 60 нг/мл», — говорит эксперт.
Откуда же такие заблуждения про тот самый идеальный уровень витамина D в крови? Вероятнее всего, они пошли из норм, которые приняты в США. Однако не все врачи берут во внимание тот факт, что в Америке используется другая мера измерения — нмоль/л. Поэтому и рекомендуемый уровень в США другой (50-125 нмоль/л). Например, 80 нмоль/л в США — это 32 нг/мл в России. Согласитесь, цифры различаются, причем очень существенно.
Российская ассоциация эндокринологов рекомендует целевой уровень витамина D в крови 30-60 нг/мл, так как «нет данных по положительному влиянию при уровне более 60 нг/мл».
«Есть ли идеальный уровень витамина D, к которому нужно стремиться? Нет, пока такой уровень не определен. Поэтому не ставьте на себе эксперименты», — заключила эксперт.
Все, что нужно знать о витамине D
Зачем вообще нужен этот витамин? Откуда его брать, если не из добавок? Как следить за его уровнем и как профилактировать дефицит?
«Доктор Питер» составил полный гайд по витамину D — ознакомиться с ним можно ЗДЕСЬ.