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Диетолог Афинская объяснила, как узнать свой уровень витамина D

Некоторые уверены, что существует та самая идеальная норма витамина D. Оказывается, это совсем не так. Диетолог Лиза Афинская объясняет, откуда взялся один из самых главных мифов про солнечный витамин.

25 августа 20233
Диетолог Афинская объяснила, как узнать свой уровень витамина D
Источник:
iStockphoto

С дефицитом витамина D сталкиваются очень многие россияне, особенно живущие на севере и северо-западе страны. Он синтезируется в нашей коже под воздействием ультрафиолетовых лучей. В теории все звучит довольно неплохо: ученые говорят, что надо хотя бы 15-30 минут в день провести на улице, чтобы получить достаточное количество этого витамина.

Однако мы не так много времени проводим на улице, да и солнечные дни в некоторых городах можно буквально пересчитать по пальцам. Да, врачи рекомендуют принимать добавки с витамином D, но если его уровень в вашем организме в пределах нормы, то они могут только навредить.

Лиза Афинская
Медицина

Диетолог, член американской профессиональной ассоциации диетологии и питания

«Как проверить уровень витамина D в теле? Для этого нужно сдать анализ крови „витамин D суммарный 25-OH D“. Все научное сообщество определяет норму витамина D в крови от 20 до 50 нг/мл. Если уровень выше 60 нг/мл, возможен токсический эффект, говорят ученые», — поясняет Лиза Афинская.

Но есть рекомендации, где упоминается, что уровень витамина D в крови должен быть выше 80 нг/мл. Это миф, ведь нет качественных научных данных, что уровень солнечного витамина должен быть именно таким.

«Наоборот, повторюсь, возможны побочные эффекты при уровне витамина D в крови выше 60 нг/мл», — говорит эксперт.

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Откуда же такие заблуждения про тот самый идеальный уровень витамина D в крови? Вероятнее всего, они пошли из норм, которые приняты в США. Однако не все врачи берут во внимание тот факт, что в Америке используется другая мера измерения — нмоль/л. Поэтому и рекомендуемый уровень в США другой (50-125 нмоль/л). Например, 80 нмоль/л в США — это 32 нг/мл в России. Согласитесь, цифры различаются, причем очень существенно.

Российская ассоциация эндокринологов рекомендует целевой уровень витамина D в крови 30-60 нг/мл, так как «нет данных по положительному влиянию при уровне более 60 нг/мл».

«Есть ли идеальный уровень витамина D, к которому нужно стремиться? Нет, пока такой уровень не определен. Поэтому не ставьте на себе эксперименты», — заключила эксперт.

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Все, что нужно знать о витамине D

Зачем вообще нужен этот витамин? Откуда его брать, если не из добавок? Как следить за его уровнем и как профилактировать дефицит?

«Доктор Питер» составил полный гайд по витамину D — ознакомиться с ним можно ЗДЕСЬ.

Автор текста:Софья Хромова
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