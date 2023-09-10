На каждой кухне: ешьте эти 5 продуктов, они быстро снизят уровень холестерина в крови

Обратите свое внимание и на клюкву. В ней много антиоксидантов, которые снижают активность хронического воспаления и предупреждают развитие злокачественных новообразований, а кроме того, они снижают уровень холестерина. В клюкве содержатся витамины A, бета-каротин, E и K, витамины C, B1, B2, B3 (PP), B4, B5, B6 и B9, а также кальций, железо, магний, фосфор, калий, натрий, цинк, медь, марганец, селен. Все эти вещества очень хорошо усваиваются организмом.