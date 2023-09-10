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На каждой кухне: ешьте эти 5 продуктов, они быстро снизят уровень холестерина в крови

Наверняка минимум парочку этих продуктов вы найдете на своей кухне — свежими или в виде специй. Чтобы добиться понижения холестерина, просто добавьте их в привычные блюда.

10 сентября 20231
На каждой кухне: ешьте эти 5 продуктов, они быстро снизят уровень холестерина в крови
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iStockphoto

Сам по себе холестерин — это довольно полезное и нужное организму вещество. Оно по своей структуре напоминает воск, помогает клеточным мембранам и участвует в выработке гормонов.

Условно холестерин можно разделить на «хороший» и «плохой». И если первый помогает организму, то второй может только разрушить его. На стенках сосудов образуются холестериновые бляшки, которые со временем увеличиваются, мешая крови нормально функционировать. В результате артерии закупориваются, что может спровоцировать смертельные патологии, такие как инфаркт или инсульт.

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По словам диетолога доктора Памелы Мейсон, пять растительных веществ могут помочь снизить уровень «плохого» холестерина в крови.

В список эксперта вошли:

  • имбирь;

  • чеснок;

  • женьшень;

  • клюква;

  • черника.

Например, оказалось, что чеснок снижает уровень холестерина и других жиров в крови, причем подойдет даже специя из этого овоща. Если приучить себя есть чеснок как можно чаще, то уровень холестерина упадет на целых 29,8 мг/дл. 

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Важно включить в свой рацион и имбирь, говорит диетолог. Особенно это касается людей, у которых диагностирован сахарный диабет. Корнеплод снижает уровень холестерина в крови и борется с холестериновыми бляшками на стенках сосудов. В умеренных количествах имбирь полезен пожилым людям. Есть исследования, что гингерол замедляет старение клеток мозга. Это важно для профилактики старческих заболеваний, укрепления памяти и повышения концентрации внимания.

Обратите свое внимание и на клюкву. В ней много антиоксидантов, которые снижают активность хронического воспаления и предупреждают развитие злокачественных новообразований, а кроме того, они снижают уровень холестерина. В клюкве содержатся витамины A, бета-каротин, E и K, витамины C, B1, B2, B3 (PP), B4, B5, B6 и B9, а также кальций, железо, магний, фосфор, калий, натрий, цинк, медь, марганец, селен. Все эти вещества очень хорошо усваиваются организмом.

Что касается женьшеня, исследование, опубликованное в журнале «Этнофармакология», показало, что это растение может снизить уровень как общего, так и «плохого» холестерина. Кроме того, оно может помочь в борьбе с раком легкого. Женьшень — растение, которое многие века используется в лечении различных заболеваний. Современные же химические и фармакологические исследования показали, что экстракт листьев женьшеня содержит больше гинзенозидов, чем корни, и обладает сильной противораковой активностью.

И последний продукт в списке — черника. Эта ягода богата витаминами и минералами и считается одной из самых полезных. В ней содержатся антоцианы — природные антиоксиданты, которые способны связывать свободные радикалы и защищать клетки нашего организма.

Чем полезна черника:

  • помогает нормализовать пищеварительную систему;

  • черничный сок оказывает бактерицидное действие;

  • большое количество антиоксидантов в этой ягоде снижает риск заболеваний сосудов и сердца;

  • благотворно влияет на зрение человека и головной мозг;

  • черника — самый редкий в мире аллерген.

Автор текста:Софья Хромова
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