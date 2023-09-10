На каждой кухне: ешьте эти 5 продуктов, они быстро снизят уровень холестерина в крови

Сам по себе холестерин — это довольно полезное и нужное организму вещество. Оно по своей структуре напоминает воск, помогает клеточным мембранам и участвует в выработке гормонов.
Условно холестерин можно разделить на «хороший» и «плохой». И если первый помогает организму, то второй может только разрушить его. На стенках сосудов образуются холестериновые бляшки, которые со временем увеличиваются, мешая крови нормально функционировать. В результате артерии закупориваются, что может спровоцировать смертельные патологии, такие как инфаркт или инсульт.
В список эксперта вошли:
имбирь;
чеснок;
женьшень;
клюква;
черника.
Например, оказалось, что чеснок снижает уровень холестерина и других жиров в крови, причем подойдет даже специя из этого овоща. Если приучить себя есть чеснок как можно чаще, то уровень холестерина упадет на целых 29,8 мг/дл.
Важно включить в свой рацион и имбирь, говорит диетолог. Особенно это касается людей, у которых диагностирован сахарный диабет. Корнеплод снижает уровень холестерина в крови и борется с холестериновыми бляшками на стенках сосудов. В умеренных количествах имбирь полезен пожилым людям. Есть исследования, что гингерол замедляет старение клеток мозга. Это важно для профилактики старческих заболеваний, укрепления памяти и повышения концентрации внимания.
Обратите свое внимание и на клюкву. В ней много антиоксидантов, которые снижают активность хронического воспаления и предупреждают развитие злокачественных новообразований, а кроме того, они снижают уровень холестерина. В клюкве содержатся витамины A, бета-каротин, E и K, витамины C, B1, B2, B3 (PP), B4, B5, B6 и B9, а также кальций, железо, магний, фосфор, калий, натрий, цинк, медь, марганец, селен. Все эти вещества очень хорошо усваиваются организмом.
Что касается женьшеня,
И последний продукт в списке — черника. Эта ягода богата витаминами и минералами и считается одной из самых полезных. В ней содержатся антоцианы — природные антиоксиданты, которые способны связывать свободные радикалы и защищать клетки нашего организма.
Чем полезна черника:
помогает нормализовать пищеварительную систему;
черничный сок оказывает бактерицидное действие;
большое количество антиоксидантов в этой ягоде снижает риск заболеваний сосудов и сердца;
благотворно влияет на зрение человека и головной мозг;
черника — самый редкий в мире аллерген.