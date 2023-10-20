Кардиолог Бокерия назвала три полезных свойства кофе для сердца

Как рассказывала врач-терапевт Ольга Бакшутова, одним из крупнейших и актуальных исследований о влиянии кофе на уровень холестерина считается работа исследователей из Норвегии в 2015–2016 годах: в ней были задействованы более 21 тысячи человек старше 40 лет. И вот какие результаты были получены: холестерин любителей кофе по сравнению с теми, кто его не пил, был на 0,09 миллимоля на литр выше среди женщин и на 0,16 миллимоля на литр выше среди мужчин.