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Кардиолог Бокерия назвала три полезных свойства кофе для сердца

О том, что кофе полезен для здоровья, не спорят ни ученые, ни врачи. Однако свойства кофеина для сердца зависят не только от количества чашек в день — важно, как часто человек его пьет.

20 октября 20231
кофе и сердце
Источник:
iStockphoto

Многими своими свойствами кофе обязан прежде всего кофеину — основному алкалоиду. Впрочем, кофеин содержится также и в другом популярном напитке — чае.

По словам врача-кардиолога Ольги Бокерии, кофе и чай действительно полезны для сердца, это подтверждают научные данные. Влияние кофеина на разные рецепторы сердечно-сосудистой системы зависит от дозы.

Ольга Бокерия
Медицина

Кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН

«Содержание кофеина в 150 мл черного чая примерно 65 мг, в 25 мл кофе (espresso) — примерно 106 мг, в 300 мл энергетических напитков — примерно 300 мг. Пиковые концентрации в крови достигаются через полчаса-час после приема с периодом полураспада около 6 часов», — сообщает врач в своем телеграм-канале.

Однако эффект кофеина на сердце связан не только с дозировкой, но и с частотой употребления — пьет человек кофе постоянно или от случая к случаю. И регулярность в этом вопросе оказывается даже лучше. Причем, по словам кардиолога, привыкание к кофеину возникает быстро.

«В связи с этим „острые“ эффекты, которые опосредованы повышением концентрации кальция в клетках и активностью катехоламинов (адреналина), не проявляются после каждой выпитой чашки кофе. Последняя также не приводит к изменениям частоты сердечных сокращений, параметров электрокардиограммы, вариабельности сердечного ритма или сердечного выброса», — уточняет Ольга Бокерия.

Чем же именно кофе полезен для сердца? Ольга Бокерия перечислила четыре основных эффекта:

  • кофеин блокирует аденозиновые рецепторы, что приводит к расширению коронарных сосудов и антиаритмическим эффектам;

  • кофеин помогает увеличить синтез оксида азота, что способствует расширению сосудов;

  • полифенолы в кофе, например хлорогеновая кислота, обладают противовоспалительным и антиоксидантным действиями. В чае эту роль выполняет катехин.

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Кофе и холестерин

Как рассказывала врач-терапевт Ольга Бакшутова, одним из крупнейших и актуальных исследований о влиянии кофе на уровень холестерина считается работа исследователей из Норвегии в 2015–2016 годах: в ней были задействованы более 21 тысячи человек старше 40 лет. И вот какие результаты были получены: холестерин любителей кофе по сравнению с теми, кто его не пил, был на 0,09 миллимоля на литр выше среди женщин и на 0,16 миллимоля на литр выше среди мужчин.

Авторы этой работы также выяснили, что самым сильным влиянием на уровень холестерина обладал кофе, заваренный с помощью френч-пресса, самым слабым — фильтрованный кофе.

Почему от растворимого кофе надо отказаться раз и навсегда — мнение гастроэнтеролога НМИЦ онкологии им. Петрова читайте ЗДЕСЬ.

Автор текста:Анастасия Романова
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