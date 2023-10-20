Кардиолог Бокерия назвала три полезных свойства кофе для сердца

Многими своими свойствами кофе обязан прежде всего кофеину — основному алкалоиду. Впрочем, кофеин содержится также и в другом популярном напитке — чае.
По словам врача-кардиолога Ольги Бокерии, кофе и чай действительно полезны для сердца, это подтверждают научные данные. Влияние кофеина на разные рецепторы сердечно-сосудистой системы зависит от дозы.
Кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАНЛичный сайт
«Содержание кофеина в 150 мл черного чая примерно 65 мг, в 25 мл кофе (espresso) — примерно 106 мг, в 300 мл энергетических напитков — примерно 300 мг. Пиковые концентрации в крови достигаются через полчаса-час после приема с периодом полураспада около 6 часов», —
Однако эффект кофеина на сердце связан не только с дозировкой, но и с частотой употребления — пьет человек кофе постоянно или от случая к случаю. И регулярность в этом вопросе оказывается даже лучше. Причем, по словам кардиолога, привыкание к кофеину возникает быстро.
«В связи с этим „острые“ эффекты, которые опосредованы повышением концентрации кальция в клетках и активностью катехоламинов (адреналина), не проявляются после каждой выпитой чашки кофе. Последняя также не приводит к изменениям частоты сердечных сокращений, параметров электрокардиограммы, вариабельности сердечного ритма или сердечного выброса», — уточняет Ольга Бокерия.
Чем же именно кофе полезен для сердца? Ольга Бокерия перечислила четыре основных эффекта:
кофеин блокирует аденозиновые рецепторы, что приводит к расширению коронарных сосудов и антиаритмическим эффектам;
кофеин помогает увеличить синтез оксида азота, что способствует расширению сосудов;
полифенолы в кофе, например хлорогеновая кислота, обладают противовоспалительным и антиоксидантным действиями. В чае эту роль выполняет катехин.
Кофе и холестерин
Как рассказывала врач-терапевт Ольга Бакшутова, одним из крупнейших и актуальных исследований о влиянии кофе на уровень холестерина считается работа исследователей из Норвегии в 2015–2016 годах: в ней были задействованы более 21 тысячи человек старше 40 лет. И вот какие результаты были получены: холестерин любителей кофе по сравнению с теми, кто его не пил, был на 0,09 миллимоля на литр выше среди женщин и на 0,16 миллимоля на литр выше среди мужчин.
Авторы этой работы также выяснили, что самым сильным влиянием на уровень холестерина обладал кофе, заваренный с помощью френч-пресса, самым слабым — фильтрованный кофе.
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