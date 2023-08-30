«Попадая в организм, кофеин сужает сосуды всех органов, кроме почек, блокирует действие аденозина. Этот нейромедиатор сигнализирует, что организм устал и ему требуется сон. В результате после чашечки кофе кажется, что сил и вправду становится больше, — говорит наш эксперт. — Но аденозин все равно вырабатывается и начинает активную бомбардировку мозга через 20-25 минут, когда действие кофеина заканчивается».