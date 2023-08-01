Эндокринолог Лебедева предупредила: этим людям не стоит пить кофе, даже если очень хочется

Кофе, пожалуй, можно назвать одним из самых популярных напитков. Многие привыкли пить его по утрам, это уже своеобразный ритуал. Для некоторых уже стало ритуалом покупать стаканчик американо или капучино, когда отправляются на прогулку или по дороге на работу. Даже когда мы хотим встретиться с друзьями или пригласить понравившегося человека на свидание, то зовем его выпить чашечку кофе.
Это и правда полезный напиток. Например, он защищает печень, снижает риск развития болезни Альцгеймера, в небольших количествах показан даже сердечникам, а еще продлевает жизнь. Это доказали ученые в самых разных исследованиях.
Но в некоторых случаях пить кофе все же не стоит.
«Люди делятся на два типа: которые не пьют кофе и те, кто кофе просто обожает. Я отношу себя ко второму лагерю. Давайте разберем случаи, когда кофе может нанести реальный вред здоровью», — говорит эндокринолог.
Вам не стоит пить кофе, если:
у вас есть физическое или психическое истощение, сюда же относится синдром уставших надпочечников. В этом случае напиток может спровоцировать ухудшение состояния — например, вы будете еще сильнее стрессовать;
вы страдаете от сердечно-сосудистых заболеваний, а именно нарушениями ритма и гипертонической болезнью;
вы знаете, что у вас полиморфизм (генетическая изменчивость, контролируемая аллельными генами) в гене CYP1A2, то есть когда кофеин медленно выводится из организма.
«Всем остальным я рекомендую не более пары чашек и только в первой половине дня», — говорит эндокринолог.
Другое мнение
Кофе в чистом виде, без сиропов и сахара, полезен. А любая калорийная добавка, даже молоко, в разы повышает его калорийность. А значит, растут опасность инсулинорезистентности и, как следствие, развитие диабета в будущем.
«С кофе, как, собственно, и с любым другим продуктом или напитком, главное — умеренность и правильный прием. И тогда от него будет только польза», — говорит Зухра Павлова.
Ранее «Доктор Питер» рассказывал об исследовании ученых Ирана. Они назвали добавку к кофе, которая заставляет мозг работать лучше, проанализировав 40 научных исследований, в том числе несколько клинических.
Как оказалось, такая пряность, как корица, помогает мозгу лучше справляться с запоминанием информации, усваивать новые знания и даже уменьшает тревожность, а еще обладает противовоспалительными, антиоксидантными и противораковыми свойствами. Важно правильно выбирать хорошую корицу. Подробнее об этом читайте в материале нашего издания.