Эндокринолог Лебедева предупредила: этим людям не стоит пить кофе, даже если очень хочется

Кофе, пожалуй, можно назвать одним из самых популярных напитков. Многие привыкли пить его по утрам, это уже своеобразный ритуал. Для некоторых уже стало ритуалом покупать стаканчик американо или капучино, когда отправляются на прогулку или по дороге на работу. Даже когда мы хотим встретиться с друзьями или пригласить понравившегося человека на свидание, то зовем его выпить чашечку кофе.