Психолог Шахов назвал один явный признак, что ваш брак трещит по швам.

« Если вы хотите кому-то доверять, то сделайте так, чтобы человек доверял вам. Дело в том, что, когда нам доверяют, мы хотим отвечать тем же, — объясняет Александр Шахов. — Невозможно в себе насильно выработать доверие, но есть большая вероятность того, что мы ответим доверием на доверие».