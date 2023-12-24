5 правил уборки перед Новым годом, о которых могут не знать даже идеальные хозяйки

ПАВ содержатся в стиральном порошке, средствах для стирки и мытья посуды. Самые агрессивные, дешевые, но при этом самые эффективные — это анионные ПАВ. Биоразлагаемые неионогенные ПАВ безопаснее, но эффективность их ниже, поэтому в моющих средствах к ним все же добавляют анионные ПАВ. Группа ПАВ легко и эффективно очищает поверхности от самых разных загрязнений. Однако они достаточно токсичны, и превышение их количества может привести к нарушению функций печени, проблемам с легкими, поражению кожных покровов.