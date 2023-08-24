Они разрушают здоровье: популярные средства для уборки в доме, от которых стоит отказаться

Это бесцветное химическое соединение обладает дезинфицирующими свойствами. Его часто добавляют в бытовую химию для усиления эффекта других компонентов, но фенолы токсичны и могут сильно раздражать дыхательные пути и глаза. Кроме того, этот компонент обладает аллергенностью, может провоцировать проблемы с печенью и пищеварением, кроветворением . Обычно средства с фенолом выпускают как концентраты, они требуют разбавления перед применением. Поэтому нужно строго следовать инструкции и применять подобные средства как можно реже, для генеральной уборки помещений, которые затем требуется тщательно проветрить.