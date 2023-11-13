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Профессор Моррис дал совет, как превратить домашнюю уборку в полноценную тренировку

Отличный способ тратить калории, не выходя на пробежку и не потея в спортзале, — уборка в квартире. Но делать ее нужно правильно, чтобы усилить эффект, проработать все мышцы и сжечь максимум жира. Эксперт дает советы.

13 ноября 2023
дом уборка калории
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iStockphoto

Спонтанные тренировки — это тоже способ быть активным и поддерживать физическое здоровье. Речь про прогулки быстрым шагом на час-полтора и даже активную уборку дома.

Во время мытья полов, стирки и работы пылесосом можно сжечь такое же количество калорий, что и в спортзале, и даже проработать мышцы. Как это сделать с максимальным эффектом, объяснил профессор Университета Мэриленда Дастон Моррис.

«Главное — заниматься домашней тренировкой с пылесосом и тряпкой регулярно, не менее 20 минут в день», — говорит он.

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Как дома по максимуму сжечь калории

  • Начинайте уборку с вытирания пыли. Тянитесь до дальних полочек, и чем выше, тем лучше. Так вы задействуете мышцы рук.

    «Если делать это в течение получаса, получится сжечь примерно 80 ккал, — советует эксперт. — Добавьте выпады или приседания во время перемещения по комнате. Можно еще делать махи ногами в стороны, протирая полки, — это даст нагрузку на другие группы мышц».

  • Делайте уборку интенсивно, чтобы вспотеть, особенно когда пылесосите или моете пол, моете зеркала или окна. Так польза от домашней тренировки в разы возрастает.

  • Мытье плитки в ванной в течение получаса сожжет целых 100 ккал и задействует мышцы кистей, рук и плеч.

    «Если ваши движения во время уборки монотонны, добавьте к ним приседания (с удержанием тела в приседе) и подъемы на носки стоя», — рекомендует Моррис.

  • Мытье посуды в течение получаса сжигает 160 ккал.

    «Если у вас посудомойка, тянитесь, расставляя чистые чашки и тарелки по полочкам. Это тоже поможет потратить энергию», — говорит профессор.

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  • Отличный способ сделать передышку во время уборки на кухне и сжечь еще около 100 ккал — отвлечься на несколько отжиманий. Можно выполнить их, опираясь на столешницу.

  • Разгрузка стиральной машины — тоже тренировка.

    «Приседайте каждый раз при загрузке и разгрузке белья. Поставьте таз на пол и каждый раз наклоняйтесь за новым полотенцем, чтобы повесить его сушиться», — советует эксперт.

  • Разбирая высохшее белье, делайте по пять отжиманий или приседаний между каждыми пятью сложенными предметами одежды.

  • При мытье полов и уборке пылесосом меняйте положение рук — так вы будете воздействовать на разные группы мышц. За полчаса такой уборки можно сжечь до 80 ккал.

Автор текста:Анна Майская
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