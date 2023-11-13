Профессор Моррис дал совет, как превратить домашнюю уборку в полноценную тренировку

Начинайте уборку с вытирания пыли. Тянитесь до дальних полочек, и чем выше, тем лучше. Так вы задействуете мышцы рук.

«Если делать это в течение получаса, получится сжечь примерно 80 ккал, — советует эксперт. — Добавьте выпады или приседания во время перемещения по комнате. Можно еще делать махи ногами в стороны, протирая полки, — это даст нагрузку на другие группы мышц».