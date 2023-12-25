Ешь, наслаждайся, худей: 8 жирных продуктов, которые на самом деле сохраняют фигуру

Хорошая новость для сладкоежек: качественный темный шоколад тоже незаменим для худеющих. Главное, чтобы в нем было не менее 70% какао-бобов и минимум добавленного сахара. В такой шоколадке будет много полезных жиров. А еще он поможет утолить тягу к сладкому , и вы уже вряд ли захотите наброситься на калорийные тортики.