Ешь, наслаждайся, худей: 8 жирных продуктов, которые на самом деле сохраняют фигуру

Обычно жиры принято демонизировать. А уж если вы задумали похудеть, то считается, что от жирного нужно отказаться вовсе. На самом деле в обезжиренной диете нет ничего хорошего. Этот микронутриент необходим для сосудов и здоровья репродуктивной системы, да и добиться устойчивого похудения без него невозможно.
Диетолог Кэтрин Джервасио перечислила десять жирных продуктов, которые помогут вам создать фигуру мечты и сохранить при этом отличное самочувствие.
Врачи говорят, что здоровому человеку нужно 0,8-1,1 грамма жиров на 1 килограмм веса.
Авокадо
Авокадо — продукт в последние годы особенно популярный, и не зря. Полиненасыщенные жирные кислоты (в частности, олеиновая кислота) в авокадо укрепляют сосуды и сердце, помогают снизить уровень «вредного» холестерина в крови. А благодаря своему вкусу авокадо может стать отличной альтернативой сливочному маслу.
Этот фрукт отлично насыщает при условии сравнительно небольшой калорийности: в 100 граммах продукта содержится 160 калорий.
Орехи
В орехах есть и мононенасыщенные, и полиненасыщенные жиры. Благодаря этому и клетчатке орехи могут стать идеальным завтраком или полезным вариантом перекуса.
Калорий в них немало, однако и голод орехи помогают утолить надолго. Поэтому их потребление помогает снизить риск ожирения.
Оливковое масло
Оливковое масло считается одним из главных продуктов средиземноморской диеты, которая заслуженно имеет репутацию эталонного рациона. В нем есть мононенасыщенные жиры и антиоксиданты, которые помогают снизить хроническое воспаление. Последний фактор связан с риском ожирения.
Жирная рыба
Будь то дорогой лосось или любимая в народе селедка, рыба богата жирными кислотами омега-3. Эти соединения участвуют в метаболизме жиров и не позволяют излишкам скапливаться в вашем организме. А еще жирная рыба богата белком, который помогает избавиться от отеков и позволяет наесться надолго.
Шоколад
Хорошая новость для сладкоежек: качественный темный шоколад тоже незаменим для худеющих. Главное, чтобы в нем было не менее 70% какао-бобов и минимум добавленного сахара. В такой шоколадке будет много полезных жиров. А еще он поможет утолить тягу к сладкому, и вы уже вряд ли захотите наброситься на калорийные тортики.
Сыр
Фета, моцарелла, пармезан, чеддер или «Российский» — в любом сыре есть полезные жиры, белки и кальций. Такое сочетание помогает не просто сбрасывать лишние килограммы, не отказываясь от любимого продукта, но еще и наращивать мышечную массу. Так что ваше тело сможет стать не только стройным, но и подтянутым.
Яйца
Не важно, предпочитаете вы омлет или вареные всмятку — яйца богаты и белками, и жирами. Именно поэтому они так хороши для завтрака. Если добавить к ним пищу с углеводами, вы получите идеальное комбо для утреннего приема пищи. Яйца — обычная еда для людей, которые хотят сжигать жир и одновременно наращивать мышечную массу с помощью тренировок.
Семена
Простой способ сделать ваш любимый салат более сытным — добавить в него семечки. В них есть жиры и клетчатка, которые замедляют пищеварение и процесс всасывания углеводов. Это приводит к постепенному высвобождению глюкозы в кровоток, предотвращая быстрые скачки и падения уровня сахара в крови, влияя на чувство голода и тягу к еде, пишет издание