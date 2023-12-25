Помимо того, что перед Новым годом можно наконец выбросить весь хлам с балкона или из кладовки, до которого руки не доходили весь год, можно также «растрясти» классические домашние пылесборники, оздоровить атмосферу в доме и получить порцию физических нагрузок, которые, несомненно, полезны.
Помимо заботы о физическом здоровье, генеральная уборка помогает еще и в повышении психологического комфорта. Подробнее об этом мы поговорим с патофизиологом, аллергологом-иммунологом Еленой Парецкой.
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«Уборка» эмоций и воспоминаний
Во время генеральной уборки в доме мы нередко избавляемся от накопленных ненужных вещей, создающих беспорядок. Это помогает не только убрать пыль и грязь из укромных уголков, создав атмосферу уюта, но и оставить лишний эмоциональный багаж в уходящем году.
Отдавая ставшие ненужными вещи или выбрасывая пришедшие в негодность, мы избавляемся от того, что не используем или что не приносит нам радостных эмоций. И вместе с ними мы избавляемся от негативных эмоций, неприятных воспоминаний и ассоциаций. Это дает возможность для освобождения места для позитивных эмоций и новых начинаний.
Попрощайтесь с заботами и проблемами
Еще одна психологическая причина для того, чтобы перед Новым годом убрать в доме, — это желание очистить мозг от проблем и забот уходящего года. Сама уборка — это своего рода ритуал, который может помочь сосредоточиться на настоящем и будущем, осознать то, что было в прошлом, и отпустить его, оставив в уходящем году. Это помогает бороться с негативными мыслями и отрицательными эмоциями.
Полезно во время уборки поразмыслить, определить, что вам мешает в жизни и не дает двигаться дальше, разобраться в собственных дурных привычках и ошибках. Накопленные в уходящем году обиды, которые вы предпочитали просто глубоко заглушить в себе, закрыть глаза на определенные события, — все их стоит пересмотреть, иначе позитивных сдвигов в новом году ждать придется долго. Вы, убирая свой дом, одновременно освобождаете в своей душе место новому.
Долой пыль и аллергены
Во время генеральной уборки мы также улучшаем микроклимат в своем доме, помогая улучшить здоровье тела. В каждой комнате есть укромные уголки, где копится пыль, собираются аллергены, может размножаться грибок, плесень или другие невидимые глазу опасные жители.
Поэтому важно пройтись по всем этим местам: поверхностям на шкафах, антресолях, под диванами и кроватями, на полках шкафов. Полезно постирать шторы или почистить тяжелые портьеры со специальными средствами, собрать по углам всю паутину, протереть люстры, карнизы и т.д.
Разбор шкафов
Перед Новым годом полезно разобрать шкафы, гардеробные и прихожую, где хранятся одежда и обувь. Важно перебрать все — от нижнего белья и носков до верхней одежды и головных уборов. Помимо того, что вы проверите, не съела ли любимый свитер моль, разберете все вещи, отложив в сторону то, что не надевалось много лет.
Критически оцените гардероб, оставьте только то, что вам по размеру, и то, что надевали не позднее чем на протяжении последних 1-2 лет. Остальные предметы гардероба можно отдать, если они в хорошем состоянии, или смело выкинуть, если вещи ношеные.
Вещи, которые оставляете, нелишним будет перестирать, избавив их от пыли, перхоти, частичек кожи, шерсти животных и т.д.
Аналогично с обувью: ее нужно разобрать, вымыть и поставить для хранения.
Не жалейте старье
Отдельная категория, которая влияет на здоровье, — это разбор бытовой химии, средств для мытья и уборки. Старые губки, протертые тряпки, изношенные щетки для мытья выкиньте, поскольку они копят на себе вредные соединения, патогенную флору, грибки и т.д.
Критически осмотрите запасы порошков, гелей для стирки и уборки, других химических составов на соответствие срокам годности. Если они давно открыты и не используются, выкидывайте: пользы от них нет, а навредить токсичные соединения могут. Организуйте правильное хранение всех этих средств: подберите плотные емкости для порошков, тщательно промывайте и сушите тряпки и губки, щетки для уборки после их использования — это защита от распространения инфекции.
Кухня — особая зона
В кухне, поскольку там хранятся и готовятся продукты питания, важно убрать тщательно. Необходимо убрать пыль со всех шкафов, перетрясти все полки с крупами, проверив сроки годности последних, убрать рассыпанное на полках, протереть шкафы изнутри влажной тряпкой с антисептиком, тщательно просушить и вновь заполнить.
Также важно критически осмотреть посуду, избавившись от сколотой, пригоревшей и неотмывающейся, испорченной и старой. Важно уделить внимание технике, проверив ее техническое состояние, устранив пыль и возможные загрязнения. Все нерабочее нужно убрать с кухни.