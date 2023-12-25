Еще одна психологическая причина для того, чтобы перед Новым годом убрать в доме, — это желание очистить мозг от проблем и забот уходящего года. Сама уборка — это своего рода ритуал, который может помочь сосредоточиться на настоящем и будущем, осознать то, что было в прошлом, и отпустить его, оставив в уходящем году. Это помогает бороться с негативными мыслями и отрицательными эмоциями.