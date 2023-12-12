Без стрессов жизнь прожить нельзя. Но можно минимизировать их последствия, если правильно справляться с обрушившейся тревогой, переживаниями и нервным состоянием. Врач-эндокринолог назвала пять работающих способов.
Она обосновала их, объясняя процессы, в том числе гормональные, которые происходят в нашем организме в момент сильного волнения и стресса.
1. Выпить воды
«Вода помогает остановить синтез гормона, стимулирующего выделение кортизола, —
2. Заняться физической активностью
«Вы наверняка замечали, что, когда люди и даже звери нервничают, они начинают метаться и ходить из угла в угол, — продолжает врач. — Это тоже своего рода защитная реакция. В работающих мышцах все, негативно влияющее на наш организм, сжигается. Полезно будет походить, особенно на свежем воздухе, но если вы находитесь в небольшом помещении, то можно поприседать и поотжиматься».
К слову, многие женщины знают, как хорошо помогает успокоиться в момент стресса активная уборка: мытье полов, подметание мусора, стирка.
3. Использовать дыхательные практики
«Они тоже помогают нормализовать гормональный баланс, уравновесить нервную систему. Человек сможет успокоиться и адекватно оценить ситуацию», — рассказывает Зухра Павлова.
Ранее врач объясняла, как именно надо дышать при стрессе. Техник есть несколько. Но для начала стоит просто сконцентрироваться на своем дыхании, делать глубокие, медленные вдохи животом. Это поможет снять избыточное напряжение и тревогу.
Известна также техника «4-7-8». Ее, кстати, успешно можно применять при проблемах с засыпанием.
Начните с полного выдоха через рот, затем, закрыв его, медленно вдыхайте воздух носом, считая про себя — 1-2-3-4. Продолжая считать — 5-6-7, задержите дыхание, на счет 8 выдыхайте через рот. Повторите упражнение не менее трех раз для заметного эффекта.
4. Принять теплую ванну
«В ванну лучше добавить английскую соль с магнием, — рекомендует эндокринолог. — Так мы помогаем нервной системе, вдыхая пары и впитывая магний через кожу. Также можно использовать эфирные масла с лавандой, мятой, эвкалиптом.
5. Поплакать
«Слезы — последние в списке рекомендаций, — обращает внимание Зухра Павлова. — Плакать стоит, лишь когда вы испробовали все вышеперечисленные методы, но слезы все равно просятся наружу».
По словам эксперта, это своеобразный способ вывести вредные вещества из нашего организма и уменьшить их вредоносное воздействие на внутренние органы.