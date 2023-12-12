«Вы наверняка замечали, что, когда люди и даже звери нервничают, они начинают метаться и ходить из угла в угол, — продолжает врач. — Это тоже своего рода защитная реакция. В работающих мышцах все, негативно влияющее на наш организм, сжигается. Полезно будет походить, особенно на свежем воздухе, но если вы находитесь в небольшом помещении, то можно поприседать и поотжиматься».