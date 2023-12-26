Глазами психолога: 6 мужчин-манипуляторов из известных советских фильмов

Когда мы сталкиваемся с манипуляцией, то часто неспособны осознать, что происходит, но в конечном итоге всегда теряем энергию и силы. Даже если есть понимание, что что-то идет не так, не всегда удается противостоять этому.
Возможно, будет проще понять, кто же такой мужчина-манипулятор, и разобраться с его «фирменными» приемами на примере всем известных художественных фильмов. Психологи разобрали «по полочкам» самых известных героев советского кино, про которых совершенно точно можно сказать, что они — мужчины-манипуляторы.
Психолог, кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллектаЛичный сайт
«Манипуляция — искусное психологическое воздействие, которое заставляет человека делать то, чего он на самом деле делать не хочет, но этого хочет от него другой, — объяснил „Доктору Питеру“ психолог Валерий Гут. - В таких отношениях один из партнеров не задумывается о нуждах другого человека, а лишь удовлетворяет свои потребности за счет него, избегая прямого и открытого диалога».
Американский психолог и психотерапевт Эверетт Шостром в своей книге «Человек-манипулятор» пишет о том, что способность к манипулированию развивается с раннего возраста, когда ребенок учится взаимодействовать со взрослыми: он плачет или демонстрирует свое раздражение и с помощью этого добивается желаемого.
Клинический психолог, наставник в «Псидваноль»
«Внешне мужчина-манипулятор выглядит и ведет себя как агрессивная личность, но внутри он скрывает полную противоположность — маленького ребенка и жертву, — продолжает психолог Иван Капитонов. — Без женщины ему невыносимо плохо, поэтому ему важно „приручить“ ее и заставить быть рядом. А агрессия — это защитная реакция, которая помогает ему казаться сильным, независимым и взрослым».
Признаки мужчины-манипулятора
Он хочет быть всегда прав, и он убежден, что так оно и есть. Поэтому позицию своей партнерши он если и выслушает, то точно не услышит.
Он хочет присвоить себе женщину и делает все возможное, лишь бы не пустить ее на встречу с друзьями или даже в гости к маме. Такой мужчина будет всячески препятствовать вылазкам женщины, и чем дальше, тем более жесткими будут становиться его методы.
Он хочет изменить женщину под себя. Поэтому он будет спорить, жаловаться на несправедливость мира или людей вокруг, устанавливать внутри дома и в отношениях правила, которые в первую очередь придется соблюдать женщине.
Он будет карать неповиновение эмоциональным насилием. Через молчание, скандалы, спокойное надавливание на самые болезненные эмоциональные точки, например указывая на недостатки женщины, он будет добиваться того, чтобы она ему подчинялась.
Мужчины-манипуляторы из фильмов
Лукашин из «Иронии судьбы, или С легким паром!»
«Главный манипулятор в новогодней комедии Рязанова — именно герой Андрея Мягкова — Женя Лукашин, — считает Иван Капитонов. — Во второй части фильма он начинает нагло хозяйничать у Нади дома: бреется бритвой Ипполита, рвет его фотографию, выбрасывает билет на поезд в Москву, который купила ему Надя, и не дает ей уйти с подругами. Таким образом, он старается установить свои правила на новой территории и эмоционально привязать женщину к себе. И, как мы видим в конце фильма, ему это удается: в итоге Надя поехала за ним в Москву».
Паратов и Карандышев из «Жестокого романса»
«Сергею Паратову нравится производить впечатление в обществе, поэтому он даже на пристань является верхом на лошади, чем производит эффект, — объясняет психолог Валерий Гут. — Чтобы добиться расположения Ларисы и окружающих, Паратов использует внешнюю яркость, лоск и самоуверенность — ему важно быть лучшим. Он делает все, чтобы отвлечь Ларису от ее жениха: когда она танцует, Паратов уходит, после чего Лариса приходит за ним. Он не звал ее, она пришла сама — это очень важно для Сергея Сергеевича. Он добивается своего, абсолютно не заботясь о том, что чувствует девушка».
Юлий Капитонович Карандышев надеется с помощью Ларисы войти в нужное ему общество. Он постоянно использует положение жертвы, вызывая жалость к себе и тем самым возвышаясь над Ларисой. «Пожалейте меня хоть сколько-нибудь. Пусть хоть посторонние думают, что вы меня любите», — говорит Карандышев, чувствуя свое превосходство.
Так Лариса становится жертвой двух манипуляторов: одним увлекается, забывая о своей чести, с другим постоянно чувствует себя ничтожной («Вам теперь старые привычки надо бросать, нельзя же терпеть, что у вас до сих пор в доме было»), резюмирует Валерий Гут.
Психолог, преподаватель Московского института психоанализа
Илья Ковригин из фильма «Девчата»
«Этот герой представлен как положительный персонаж, но если разбирать историю с психологической точки зрения, то, конечно, в герое есть нарциссический компонент, а соответственно, и манипулятивный», — объясняет психолог Анастасия Пономаренко.
Когда Илья заключает пари на Тосю (героиня, которую играет Надежда Румянцева), ему совершенно наплевать на ее чувства, безразлична ее репутация, что станут о ней говорить, а в то время это было очень важно. И приемы он использует манипулятивные. Он то приближает Тосю, то отдаляет, то показывает свое восхищение. В результате он цепляет ее на триггер отвержения.
Курсы пикаперов от Илюши Ковригина сейчас были бы настоящей бомбой.
Когда героиня узнает, что на нее спорили, Илья Ковригин понимает, что «ресурс ушел». Он делает ей дорогой подарок, и, по его мнению, Тося тут же должна кинуться ему на шею. И именно поэтому так удивляется, что его отвергли.
«Конечно, можно предположить, что Илья и сам влюбился (в советском фильме не могло быть по-другому), но у меня, как у психолога, есть некоторые сомнения, — говорит Анастасия Пономаренко. — Все-таки он хотел заполучить ресурс, дойти до конца и использовал манипулятивные способы, то обливая ледяным душем, то показывая свое расположение. Он устраивал Тосе самые настоящие эмоциональные качели, а это манипулятивный инструмент».
Гоша, он же Георгий Иванович из фильма «Москва слезам не верит»
«Герой в исполнении Алексея Баталова тоже с сильным нарциссическим компонентом, — продолжает психолог. — То, что он якобы не понимал, из какого социального круга Катерина, полная ерунда. Потому что в доме, в котором она жила, не давали квартиры мастерам, и обстановка в квартире свидетельствует об определенном статусе Катерины. Гоша, как любой человек с нарциссическим компонентом, считал, что, во-первых, женщина высокого статуса оттеняет его фасад. С другой стороны, не позволял ей быть слишком выше него. Поэтому он тоже использовал манипулятивный инструмент, ставя условия — только так и никак иначе».
Например, когда неожиданно пришел бывший молодой человек Катерины и, сам того не подозревая, раскрыл правду о героине, Гоша уходит не объяснившись. Это самый настоящий висхолдинг — игнорирование человека. Герой Баталова даже не захотел поговорить со своей возлюбленной.
«Также Гоша производит впечатление человека, способного решить все проблемы, но, как только проблема появилась, он тут же ушел в запой, — говорит психолог. — У него в целом абсолютно манипулятивные требования. Его слова и действия взывают к чувству стыда или вины у женщины, хотя она ничего плохого не сделала, а это и есть самая настоящая манипуляция».