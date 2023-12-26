Глазами психолога: 6 мужчин-манипуляторов из известных советских фильмов

Юлий Капитонович Карандышев надеется с помощью Ларисы войти в нужное ему общество. Он постоянно использует положение жертвы, вызывая жалость к себе и тем самым возвышаясь над Ларисой. «Пожалейте меня хоть сколько-нибудь. Пусть хоть посторонние думают, что вы меня любите», — говорит Карандышев, чувствуя свое превосходство.

Так Лариса становится жертвой двух манипуляторов: одним увлекается, забывая о своей чести, с другим постоянно чувствует себя ничтожной («Вам теперь старые привычки надо бросать, нельзя же терпеть, что у вас до сих пор в доме было»), резюмирует Валерий Гут.