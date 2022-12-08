Лукашин бросит Надю, а Новосельцев уйдет в декрет: какое будущее ждет героев советских фильмов

Будущие отношения Георгия и Катерины — это постоянный компромисс. Допустим, физически друг другу вреда партнеры не будут наносить. Но душевно мы уже видим сложности: он хочет доминировать с упором только на половую принадлежность, она стремится быть главной с самого начала фильма. Видимо, это эхо послевоенного детства.

Оба одиноки, и у каждого были партнеры, покинувшие их, не обеспечивавшие надежной привязанности. Даже любовник Катерины тому подтверждение. То есть мы видим сложности со здоровьем душевным в их отношениях, как и с социальным, ведь круг общения Катерины — не только подружки из общежития. Она вращается в кругах властных мужчин и женщин. Неминуемо Георгию Ивановичу придется посещать знаковые мероприятия с Катериной или жестко отказываться от них.

Одним словом — у партнеров с сильной самооценкой жизнь напоминает поле боя. Смогут ли мужчина и женщина поменяться после сорока лет? Только если очень захотят. Их отношения мог бы на время связать общий ребенок, который бы подпирал третьей ногой семейный табурет из двух ножек. Либо такой ногой станет Александра, дочь Катерины.

«Ирония судьбы, или С легким паром»: Женя и Надя