Лукашин бросит Надю, а Новосельцев уйдет в декрет: какое будущее ждет героев советских фильмов

Как правило, всеми любимые романтические комедии заканчиваются одинаково: и жили главные герои долго и счастливо, в любви и в согласии. Но, увы, реальная жизнь — все-таки не кино. Зачастую отношения любимых нами персонажей далеки от здоровых и гармоничных. И оттого будущее их в настоящем мире могло бы быть несколько сложнее, чем на экране.
Представим, что герои советских комедий — это живые, реальные люди. С какими проблемами в отношениях они могли бы столкнуться в дальнейшем? «Доктор Питер» разбирался вместе с психологом Петром Галигабаровым.
Практикующий психолог, автор книг, член АКПП (Санкт-Петербург), схема-терапевтЛичный сайт
Как сложилась бы жизнь главных героев любимых советских фильмов, если заглянуть в их будущее через призму психологии? Здоровые связи складываются между теми, кто понимает и принимает себя безусловно, знает про свои негативные схемы мышления и поведения и ведет себя с учетом своих особенностей. Сложная формулировка, поэтому давайте на примерах из кино рассмотрим, что такое здоровые отношения.
Исходя из содержания слова «здоровье», названные отношения включают физическое, душевное, социальное благополучие.
«Москва слезам не верит»: Катерина и Георгий
Катерина Тихомирова до встречи с Георгием Ивановичем жила с убеждением: «Я достойный любви и выживания человек, сильная, сама решаю проблемы». Помните, она до интимной связи с Рудиком уже стала единственной женщиной-слесарем (наладчиком) на заводе? У нее внутренний локус контроля, то есть она не обвиняет в своих проблемах окружающих, только себя, вспомните, например, диалог с Людмилой, которая просила прощения за беременность подруги. Катерина Тихомирова была слесарем, а стала директором завода — это говорит про амбиции, целеустремленность.
Георгий Иванович, он же Гога, тоже слесарь. Но не такой амбициозный. Ему нравится не руководить и контролировать, как Катерине, а заниматься ремеслом. Он честно признается, что не собирается строить отношения с женщиной выше по статусу, был в его жизни печальный опыт. Он тоже считает себя достойным уважения и любви. А еще он — сильный, на том простом основании, что он мужчина. Ему нужна покладистая и покорная женщина, наливающая борщ на ужин.
Будущие отношения Георгия и Катерины — это постоянный компромисс. Допустим, физически друг другу вреда партнеры не будут наносить. Но душевно мы уже видим сложности: он хочет доминировать с упором только на половую принадлежность, она стремится быть главной с самого начала фильма. Видимо, это эхо послевоенного детства.
Оба одиноки, и у каждого были партнеры, покинувшие их, не обеспечивавшие надежной привязанности. Даже любовник Катерины тому подтверждение. То есть мы видим сложности со здоровьем душевным в их отношениях, как и с социальным, ведь круг общения Катерины — не только подружки из общежития. Она вращается в кругах властных мужчин и женщин. Неминуемо Георгию Ивановичу придется посещать знаковые мероприятия с Катериной или жестко отказываться от них.
Одним словом — у партнеров с сильной самооценкой жизнь напоминает поле боя. Смогут ли мужчина и женщина поменяться после сорока лет? Только если очень захотят. Их отношения мог бы на время связать общий ребенок, который бы подпирал третьей ногой семейный табурет из двух ножек. Либо такой ногой станет Александра, дочь Катерины.
«Ирония судьбы, или С легким паром»: Женя и Надя
Оба персонажа инфантильные, накрепко привязанные к мамам. Переезд в другой город для каждого подразумевает сепарацию от родительницы физическую, но не душевную. Непохоже, что кто-то из героев решится на подвиг.
Мало того, мамы должны одобрить выбор. Мать Нади уже признала Ипполита. Евгений — это чужеродный элемент. Получились бы у пары семейные отношения? Не думаю. Пока оба не повзрослеют духовно, будут слушать рекомендации мам.
«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»: Нина и Шурик
Зачем смелой, решительной, обожаемой окружающими Нине Шурик с его любовью к книгам, знанием поэзии, экспедициями? Зачем Шурику, с его тягой к науке, воздушная и красивая Нина? Он изначально не строил никаких романтических планов в ее отношении, даже выкрал ее для другого мужчины, правда, по наивности. Шурик живет в своем мире науки, и партнерша по семье не должна мешать его единению с высшими целями. Нина уезжает в одну сторону, Шурик в другую — и это логично.
«Служебный роман»: Людмила Прокофьевна и Анатолий
Людмила Прокофьевна Калугина страх близких отношений подавляет трудоголизмом. Она пашет, запускает себя как хорошенькую женщину, чтобы не вляпаться вновь в ранящую связь.
Анатолий Ефремович Новосельцев имеет такие же основания не доверять женщинам и бояться близости, что и его руководитель. Жена оставила его с детьми. Мужчина углубился в «материнство».
Как видно, оба персонажа вступали в отношения с отвергнувшими их партнерами. Страх одиночества Калугина держит на расстоянии, задерживаясь на работе, чего делать Новосельцеву не обязательно, у него есть «мальчик и мальчик».
Как могла бы сложиться их жизнь после появления на свет третьего сына Анатолия и первого Людмилы?
Давайте вспомним, как мужчина и женщина общались вне офиса, в доме Калугиной. Уважительно, робко, аккуратно. Если они протянут ту искреннюю линию далее, в будущее, то у них могут получиться здоровые душевно, социально, физически отношения. Незаметно, что Анатолия Ефремовича будет смущать высокий социальный статус супруги. Он даже согласится на декретный отпуск вместо нее. Но…
Но партнерам важно научиться проживать эмоции менее эмоционально, более уважительно, без оскорблений. Мы видели в финале, как они сыпят ругательствами в адрес друг друга. Им нужно будет научиться доверять друг другу (оба обожглись) и не искать признаков того, что один планирует бросить (изменить, обмануть) другого. Хотя сложно не ждать жестокого обращения людям с их жизненным опытом.