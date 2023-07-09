Врач Шехян назвал 4 ошибки, которые превращают полезные каши в яд для сердечников

«Специфических кардиологических каш на самом деле не существует. Все крупы полезны, поскольку корни растений берут из почвы минералы и микроэлементы, — говорит кардиолог, доцент кафедры терапии Государственного университета просвещения Грант Шехян. — Эти минералы и микроэлементы нам очень нужны. Они поддерживают общее оптимальное состояние организма, чтобы не было в том числе дополнительной нагрузки на сердце и сосуды».