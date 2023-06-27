Плановых осмотров мало: как часто обследовать детское сердце, чтобы не случилось беды

Новости о внезапной детской смерти на уроке физкультуры всегда пугают. Потом напишут: ребенок умер из-за внезапной остановки сердца. По словам врачей, это самая частая причина трагедий в школе. Какими болезнями сердца страдают современные дети? Можно ли вовремя распознать патологию? Эти и другие вопросы «Доктор Питер» задал детскому кардиологу Марии Шабаевой.
«Спектр заболеваний сердечно-сосудистой системы довольно большой. Это врожденные пороки сердца, нарушения ритма сердца и его проводимости, артериальная гипертензия, кардиомиопатии (заболевания миокарда. — Прим. ред.), а также воспалительные заболевания сердца», — говорит Мария Шабаева, заведующая отделением кардиологии в ДГБ №2 св. Марии Магдалины.
По словам врача, взрослые заболевания активно молодеют. Так, гипертония сейчас встречается уже в младшем школьном возрасте. А у подростков повышенное давление наблюдается еще чаще.
«Ишемические заболевания сердца, хоть и редко, но также встречаются у детей, — говорит кардиолог. — Чаще, конечно, это связано с наследственной предрасположенностью. Но большую роль играют и малоподвижный образ жизни, питание, вредные привычки».
Симптомами заболевания сердца могут быть:
обморочные и предобморочные состояния;
эпизоды необъяснимой слабости;
снижение толерантности к физическим нагрузкам;
жалобы на боли в области сердца;
эпизоды сердцебиений, перебоев в работе сердца, «неравномерные» сокращения.
«Во всех этих случаях лучше обратиться к кардиологу, сделать ЭКГ и получить дальнейшие рекомендации», — комментирует врач.
Как часто обследовать сердце ребенка?
Согласно приказу Минздрава РФ 514, ЭКГ необходимо проводить в 1 год, 6 лет, 12 и 15 лет, а Эхо-КГ — в 1 месяц и 6 лет.
«Но, я считаю, такого количества обследований мало, — говорит Мария Шабаева. — Зачастую участковые педиатры назначают ЭКГ после перенесенных острых заболеваний, и это правильно. Дети, которые занимаются спортом, минимум раз в год должны делать ЭКГ и Эхо-КГ». В нашем организме все взаимосвязано. Поэтому самые разнообразные заболевания могут влиять на сердечно-сосудистую систему. Помочь и сориентировать в этом случае должен педиатр, который назначит ЭКГ и направит к кардиологу при необходимости».
Только не стоит пытаться самим ставить диагноз по результатам кардиограммы.
«Заключения ЭКГ должны настораживать доктора, а не родителей. Врач должен интерпретировать ЭКГ и дать дальнейшие рекомендации, объяснения родителям», — объясняет кардиолог.
Блокада сердца — лечить или нет?
«Нередко педиатры сталкиваются с таким явлением, как блокада. Но блокада блокаде рознь, — говорит наш эксперт. — Так, неполная блокада правой ножки пучка Гиса — это физиологическая норма в детском возрасте. Со всеми другими блокадами ножек пучка Гиса нужно разбираться. Некоторые блокады могут быть признаком серьезного заболевания».
Мария Шабаева подчеркивает, как важно врачам городских поликлиник общаться с докторами медицинских центров.
«В июне 2023 года в детской больнице св. Марии Магдалины для педиатров и детских кардиологов города провели конференцию, где представили последние исследования сердечных заболеваний, показали возможности оборудования, с которым работают врачи больницы: тилт-тест, тредмил-тест, КТ, ЭФИ, ЭКГ, МРТ сердца.
Чтобы вовремя направить ребенка и его родителей на необходимую диагностику или госпитализацию, врач в районной поликлинике должен знать о возможностях городской медицинской среды. Важно иметь под рукой телефоны коллег, которые оперативно помогут решить задачу по здоровью пациента. Поэтому двери нашей больницы всегда открыты для педиатров и детских кардиологов».