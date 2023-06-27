Плановых осмотров мало: как часто обследовать детское сердце, чтобы не случилось беды

«Но, я считаю, такого количества обследований мало, — говорит Мария Шабаева. — Зачастую участковые педиатры назначают ЭКГ после перенесенных острых заболеваний, и это правильно. Дети, которые занимаются спортом, минимум раз в год должны делать ЭКГ и Эхо-КГ» . В нашем организме все взаимосвязано. Поэтому самые разнообразные заболевания могут влиять на сердечно-сосудистую систему. Помочь и сориентировать в этом случае должен педиатр, который назначит ЭКГ и направит к кардиологу при необходимости».