Эти работы на даче строго противопоказаны, если у вас гипертония

Многие люди не представляют своей жизни без дачи. Особенно по душе работы в огороде у тех, кто уже вышел на пенсию. Тем более что работы на даче могут быть полезными: это физическая активность, удовлетворенность от сделанного, нахождение на свежем воздухе.
Чтобы не навредить здоровью, запомните несколько простых правил, которые рекомендует невролог. Особенно если у вас есть проблемы с давлением.
Главный внештатный специалист-невролог Ленинградской области. Кандидат медицинских наук
Если у вас диагностирована гипертония, ни в коем случае не поднимайте тяжести. Противопоказаны таким людям и любые другие интенсивные нагрузки. Не пытайтесь выполнить всю работу на даче, особенно за короткий промежуток времени.
Не находитесь долго в позе «наклон над грядкой», следите за положением головы.
«Дело в том, что работа с длительным вынужденным наклонным положением головы провоцирует повышение артериального давления, поэтому она должна быть строго ограничена по времени: не более 30 минут с последующим получасовым перерывом и сменой положения тела», — говорит Наталья Жуковская.
Кстати, вы можете чередовать нагрузку, работая с предметами на разной высоте. После прополки грядок можно заняться обработкой деревьев.
Еще одно важное правило: старайтесь есть как можно меньше соли и соленых приправ. Шашлыки на даче нередко маринуют в большом количестве соусов, что может негативно сказаться на вашем состоянии.
Для оптимизации липидного обмена попробуйте добавить в свой рацион продукты, способствующие снижению уровня холестерина:
авокадо;
зародыши пшеницы;
семена кунжута, тыквы, подсолнуха, льна;
орехи (кедровые, миндаль);
оливковое масло;
зелень в любом виде;
сардины;
ягоды (черника, малина, клубника, клюква, брусника, черноплодная рябина);
гранат;
красный виноград.
Не забывайте про контроль артериального давления. Оптимальные показатели для здорового человека любого возраста — 120/80 мм ртутного столба. Главное — не допускать повышения свыше 140/90 мм (или увеличения показателя на 10-15% от вашего «рабочего» артериального давления).
«Обязательно захватите с собой аптечку со средствами экстренной помощи. Если вы уже принимаете какие-то лекарственные препараты, например антигипертензивные, первым делом укладывайте их в сумку», —
При ухудшении самочувствия, появлении головной боли, головокружения, мушек в глазах, тошноты в первую очередь измерьте артериальное давление. В случае если показатели отличаются от привычных, необходимо:
прекратить любую нагрузку;
снять тесную одежду;
избегать резких движений;
прилечь в прохладное место.
Если после 15-20 минут отдыха цифры не вернулись к нормальным и ухудшение самочувствия не купировалось, вызывайте скорую помощь. Помните, что резкое снижение артериального давления также грозит серьезными осложнениями, вплоть до инсульта и отека головного мозга.
Когда ехать на дачу точно не стоит
Терапевт Клинико-диагностического центра «МЕДСИ на Солянке»
По словам врача, дачный отдых не подойдет тем, кто страдает от хронических неинфекционных заболеваний.
Например, это касается тех, кто страдает от болезней сердца, сосудов или дыхательной системы. Дело в том, что такие люди, как правило, вынуждены регулярно принимать определенные лекарства и периодически проверять свое здоровье у терапевта. Для таких людей оказаться отрезанным от медицинской помощи — значит подвергнуть свое здоровье серьезной опасности.
Что же делать, если вы страдаете от той или иной хронической болезни, однако на данный момент находитесь в ремиссии и хотите поехать на дачу? Вот примерный план действий:
посетите своего лечащего врача и получите консультацию;
при необходимости пройдите дополнительное обследование;
приготовьте запас необходимых медикаментов.
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