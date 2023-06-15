Эти работы на даче строго противопоказаны, если у вас гипертония

Многие люди не представляют своей жизни без дачи. Особенно по душе работы в огороде у тех, кто уже вышел на пенсию. Тем более что работы на даче могут быть полезными: это физическая активность, удовлетворенность от сделанного, нахождение на свежем воздухе.