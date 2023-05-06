Терапевт Шубина рассказала, как приготовить полезный для здоровья шашлык

Типичные жалобы, с которыми обращаются к врачам после майских праздников, — это проблемы с ЖКТ, боли в животе, отечность и плохое самочувствие. Весна располагает к выходным на даче или на природе. Но сопровождаются они шашлыком, калорийной пищей и в некоторых случаях алкоголем. Все это отражается на нашем самочувствии.