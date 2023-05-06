Терапевт Шубина рассказала, как приготовить полезный для здоровья шашлык

Типичные жалобы, с которыми обращаются к врачам после майских праздников, — это проблемы с ЖКТ, боли в животе, отечность и плохое самочувствие. Весна располагает к выходным на даче или на природе. Но сопровождаются они шашлыком, калорийной пищей и в некоторых случаях алкоголем. Все это отражается на нашем самочувствии.
Чтобы не мучиться от неприятных последствий, врачи рекомендуют как можно больше гулять, отказаться от обилия жирной пищи, алкоголя. Без шашлыка отдых на природе представить сложно. Терапевт рассказала, каким должно быть правильное «традиционное летнее» блюдо.
Врач-терапевт Цифровой клиники Страхового дома ВСК
Прежде всего стоит ответственно подойти к выбору мяса.
«Если кусок выглядит заветренным, то можно попросить разрезать его для проверки свежести. Обратите внимание на жир: если он желтоватого оттенка, то такое мясо лучше не брать. Свежесть продукта можно проверить, надавив на него пальцем. Если остается небольшая вмятина, мясо свежее», — говорит врач.
Для приготовления шашлыка лучше всего отдавать предпочтение мясу птицы, кролика или корейке — она достаточно вкусна, но при этом не самая жирная.
Даже если у вас нет проблем с ЖКТ, от маринованного мяса лучше отказаться.
Во-первых, специи и маринады приглушают запах, что не дает определить степень свежести продукта, при этом они не мешают росту патогенной флоры, в том числе кишечной палочки.
Во-вторых, полуфабрикаты, как правило, содержат избыточное количество соли, сахара и уксуса, а это также повышает риск ухудшения самочувствия. При выборе продукта стоит обратить внимание на дату изготовления и состав: чем он проще, тем лучше.
Правильный мясной маринад должен состоять из уксуса, лука, соли и перца.
При приготовлении шашлыка важно обратить внимание на уровень прожарки. Не стоит слишком долго держать мясо на огне, так как именно красивая корочка содержит основные канцерогены.
В целом во время долгих загородных поездок не стоит забывать, что избыток в рационе красного мяса — употребление больше двух раз в неделю — увеличивает риски рака толстого кишечника, в особенности если речь идет о жареном мясе. Поэтому делайте меню разнообразным: жарьте птицу, крольчатину или даже рыбу.
«Можно делать перерыв на прогулку или игровые виды спорта. В рационе обязательно должны быть овощи и зелень, желательно не менее половины вашей тарелки стоит заполнять именно этими продуктами. Чтобы минимизировать вред для организма, стоит также умеренно подойти к употреблению алкогольных, газированных и сладких напитков», — заключила Полина Шубина.
Кстати
Если подойти к приготовлению шашлыков с умом от «А» до «Я», то никаких проблем со здоровьем точно не возникнет, а на весах не появится неприятная цифра.
Чем вреден шашлык? Какое мясо для шашлыков лучше выбирать? Жарить шашлыки на огне лучше, чем жарить мясо на сковороде? С чем нельзя сочетать шашлык?
На эти вопросы «Доктору Питеру» ответил Андрей Констанденков, гастроэнтеролог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.