Гастроэнтеролог Матюшина рассказала, кому нельзя есть свинину

Мясо — неотъемлемая часть рациона большинства людей (исключение — вегетарианцы). В нем содержится белок, который необходим организму, оно питательно, хорошо насыщает и позволяет долго не ощущать чувство голода. Однако ограничения все же стоит соблюдать, особенно если речь идет о красном мясе, говорят врачи.

Чаще всего на нашем столе оказывается свинина — она дешевле, из нее можно приготовить множество блюд, она вкусная. Однако любое красное мясо полезно, если есть его в меру, говорит врач.