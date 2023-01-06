Гастроэнтеролог Матюшина рассказала, кому нельзя есть свинину

Мясо — неотъемлемая часть рациона большинства людей (исключение — вегетарианцы). В нем содержится белок, который необходим организму, оно питательно, хорошо насыщает и позволяет долго не ощущать чувство голода. Однако ограничения все же стоит соблюдать, особенно если речь идет о красном мясе, говорят врачи.
Чаще всего на нашем столе оказывается свинина — она дешевле, из нее можно приготовить множество блюд, она вкусная. Однако любое красное мясо полезно, если есть его в меру, говорит врач.
Врач-гастроэнтеролог. Специалист Клиники Пирогова на Васильевском острове
Всемирная организация здравоохранения включила красное мясо в список продуктов, которые могут быть причиной развития рака толстой кишки. Под «раздачу» попали:
говядина,
телятина,
свинина,
ягнятина,
баранина,
конина,
козлятина.
— ВОЗ рекомендует ограничить количество красного мяса 700 граммами в неделю (масса продукта до тепловой обработки). Вы можете есть его не чаще, чем 2–3 раза в неделю. Белое мясо, то есть птица, не повышает риск развития рака толстой кишки, тут строгих ограничений нет, — говорит гастроэнтеролог.
Чем полезна свинина
Во-первых, в свинине много важных для человека жиров и белков. Эти элементы необходимы нашему организму, а в мясе их точно предостаточно.
Во-вторых, не стоит забывать про витамины и минералы.
— Мясо свиньи содержит такие вещества, как тиамин, цинк, витамин В12, в стограммовой порции — около четверти дневной нормы витамина В6 и ниацина. Также свинина богата фосфором и железом, — поясняет врач.
В мясе также содержатся и биологически активные вещества. Без них организму тоже никак: они обладают важными свойствами для клеток в теле человека даже при небольших концентрациях в нашем рационе. А ведь клетки — это строительный материал, им необходимы креатин, таурин, глутатион, холестерин.
Кому нельзя есть свинину
— Некоторым людям все же придется отказаться от этого вида мяса. Так, при болезнях ЖКТ, сопровождающихся воспалением и повреждением слизистой оболочки, нарушением функции органов пищеварения, пациентам строго противопоказана пища, которая раздражает слизистую пищеварительного тракта, усиливает перистальтику кишечника и вызывает чрезмерную выработку желудочного сока. И вот тут свинина попадает в черный список, — поясняет гастроэнтеролог.
Врач может запретить есть свинину, если у вас:
хронический гастрит,
хронический панкреатит и т.п.
Важно: имеет значение и то, как приготовлено мясо, а свинину мы чаще всего жарим.
— Жареные блюда стимулируют желчеобразование, выделяют канцерогены, поддерживают воспалительную реакцию на стенках пищеварительного тракта, а от этого сильно страдают органы ЖКТ, — говорит Мария Матюшина.
Очень любите свинину? Попробуйте запекать мясо, отваривать, готовить на пару. Так точно будет больше пользы, а вот желудок и кишечник пострадают гораздо меньше, заключила эксперт.
Есть мясо каждый день — плохая идея
Даже если ваш ЖКТ здоров, вы чувствуете себя отлично и очень любите котлеты. Красное мясо — это тяжелая пища. Диетологи рассказали, что произойдет с организмом, если есть свинину, говядину, баранину каждый день:
Возрастет риск болезней сердца. Так, люди, которые ели красное мясо слишком часто, страдали от атеросклероза и других сердечных патологий.
Повысится уровень холестерина в крови — во всем виноваты насыщенные жиры, которых так много в мясе.
Появится лишний вес, так как мясо — калорийный продукт.
Пострадает иммунная система: бактерии, живущие в кишечнике, тратят много сил на «переработку» мяса, не уделяя иммунитету должного внимания.
Возрастет риск системного воспаления. Дело в том, что избыток красного мяса в рационе связан с воспалительными биомаркерами, из-за которых начинается хроническое воспаление в организме.