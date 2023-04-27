Включая альтернативный вариант: как выбрать мясо для идеального шашлыка

«Чаще всего шашлык готовят из свинины или баранины , но для пищеварительной системы и организма в целом это не самый лучший вариант, — рассказывает врач-гастроэнтеролог. — Гораздо полезнее запечь на углях курицу или индейку — кусочки грудки или бедра без кожицы. Правда, многие считают филе слишком сухим и отдают предпочтение голеням или крылышкам. Такой шашлык, конечно, имеет право на жизнь, но стоит понимать: калорий в ножках и крыльях значительно больше. Если вы следите за фигурой, лучше все-таки пожарить филе, предварительно замариновав его для мягкости.