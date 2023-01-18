Манка — это крупа из зерен пшеницы так называемого сортового помола со средним диаметром частиц от 0,25 до 0,75 мм. Практически каждому из нас знаком ее вкус с детства, особенно много споров и обсуждений вызывают комочки, образующиеся при нарушении технологии варки.
Распространено мнение, что дети (и взрослые тоже) делятся на две категории: тех, кто любит манную кашу, и тех, кто ее терпеть не может. Педиатры же утверждают — в питании детей первого года этой каше нет места. Почему так, «Доктору Питеру» объяснила Ольга Олина, врач-педиатр, неонатолог высшей категории.
Врач-педиатр, неонатолог высшей категории клиники «АБИА»Личный сайт
Мы на ней выросли, но детям не даем
В прошлом веке эта крупа была основой питания малышей первого года. Однако в 1999 году Минздравом России были утверждены методические указания, в которых прописано: в качестве первого злакового прикорма следует использовать каши из безглютеновых злаков (рисовую, гречневую и кукурузную).
Сделали это потому, что раннее введение в рацион каш из злаков, содержащих глютен (манной, пшенной, овсяной), может способствовать развитию у детей глютеновой энтеропатии, пищевой аллергии и кишечных нарушений. Почему же манная каша неполезна для малышей в качестве первого злакового прикорма?
Глютен великий и ужасный
Манка содержит много глютена (клейковины), который повреждает ворсины слизистой кишечника, оболочка истончается, нарушается всасывание полезных веществ из пищи, особенно жиров. В то же время происходит усиление проникновения с пищей аллергенов через измененную слизистую кишечника и развиваются заболевания — целиакия, аллергия с кожно-кишечными проявлениями.
Частые симптомы непереносимости глютена:
учащение стула, изменение его консистенции;
стул становится жидким и обильным;
повышенное образование газов;
вздутие живота;
боль в животе;
потеря веса;
отсутствие ростовых прибавок;
сухость кожи;
изменение настроения (преобладают отрицательные эмоции).
Конечно, не все дети страдают от этой болезни, однако предугадать, есть ли целиакия, крайне сложно, лучше исключить спорную кашу из рациона.
Пострадает усвоение кальция
Манка содержит много фитина, который нарушает процессы всасывания из кишечника в кровь кальция, железа и витамина Д. Частые симптомы недостатка кальция:
повышенная возбудимость нервных структур и мышц (подергивание век, дрожание крыльев носа, уголков рта, покалывания в кончиках пальцев), при выраженном снижении уровня кальция в крови периодическое возникновение судорог;
ломкость ногтей, ногтевые пластины становятся неровными, волнообразными;
легкое травмирование, разрушение зубов;
снижение ростовых прибавок;
изменение частоты сердечных сокращений, которое ребенок может даже почувствовать;
беспокойный, поверхностный сон малыша.
Хуже усваивается витамин Д
Частые симптомы недостаточности витамина Д:
повышенная потливость волосистой части головы, стоп и ладоней;
вздутие живота;
изменения в поведении малыша — часто капризничает, перевозбуждается;
выпадение волос;
снижение аппетита.
Может страдать усвоение железа
Частые симптомы недостаточности железа:
ребенок быстро утомляется;
кожные покровы бледные;
малыш чаще капризничает, становится плаксивым;
беспокойный сон;
снижение аппетита;
прохладные на ощупь стопы и кисти;
кроха часто болеет;
возникают сухость кожи, ломкость ногтей, выпадение волос;
типична сухость слизистой губ, трещинки.
Много калорий, мало пользы
Манка содержит много крахмала, и поэтому она считается высококалорийным продуктом. Уровень калорийности 100—120 ккал на 100 г крупы, приготовленной на молоке, поэтому употребление манной каши способствует избыточному набору веса.
При этом данная каша содержит очень мало витаминов, минералов, белка, клетчатки. Именно поэтому в настоящее время манная каша не входит в рацион питания детей первого года жизни и детей от 1 года до 3 лет. В меню детей старше трех лет манную крупу можно использовать для приготовления манных галушек, оладий, запеканок, биточков, котлет, суфле, пудинга, мусса, манника и прочих блюд.
Есть и достоинства
Отметим и достоинства манной каши — она быстро готовится, поэтому сохраняются питательные свойства. Она содержит мало белка, поэтому входит в меню при заболеваниях почек. Каша содержит мало клетчатки, поэтому рекомендуется к использованию в послеоперационный период.
Что должно быть на упаковке манки
Обращаем внимание на маркировку, указанную на упаковке:
М — из мягкой пшеницы,
МТ — из мягкой пшеницы с добавлением твердой пшеницы,
Т — из твердой пшеницы.
В чем разница: при том что вкус практически одинаковый, более полезны МТ и Т, потому что их гликемический индекс (степень повышения сахара в крови) ниже и практически никак не отражается на весовых прибавках.
Упаковку выбираем прозрачную:
каша должна быть сыпучей, без комочков (которые могут образовываться от влаги, попавшей под упаковку);
без инородных включений (жучки, камешки);
крупинки одинакового цвета и размера.