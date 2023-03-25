Могут быть несчастны всю жизнь: как ломается психика девочек, которые лишены материнской любви

В некоторых семьях так бывает, что воспитанием дочки занимается только отец. Причин может быть множество: мамы скоропостижно не стало, у нее есть проблемы с зависимостями, она добровольно ушла из семьи. Конечно, зачастую отцу помогают другие женщины: бабушки, тети, сестры. Но мать никто и никогда не сможет заменить.
Психолог, кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллектаЛичный сайт
— Британский педиатр и психоаналитик Дональд Винникотт говорит, что особое чувственное состояние позволяет женщине «настроиться» на ребенка. Благодаря ему она может подобрать способ ухода, подходящий только для ее малыша. Винникотт использует термин holding («удерживание») — это «все то, что мать делает, и все то, чем она является для своего грудного ребенка». Постоянный психологический и физический контакт дает ребенку ощущение, что он действительно живет, у него формируется уверенность и базовое доверие миру, — рассказывает Валерий Гут.
Роль материнских эмоций
Эволюция обеспечила человеческое дитя исключительной восприимчивостью к сигналам, которые подает мать, даже к самым незаметным. Цель такого приспособления — выживание.
Эксперимент с детьми
Профессор Корнеллского университета Элеанор Гибсон провела эксперимент, который известен под названием «визуальный обрыв». Годовалых детей помещали на прозрачный стол, одна половина которого была накрыта тканью, а вторая — нет (иллюзия пропасти). Матери стояли у «обрыва» и демонстрировали разные эмоции.
Спокойствие и улыбка матери давали ощущение безопасности, и большинство малышей (74%) продолжали ползти над «пропастью». Напротив, ребенок, который видел отрицательные эмоции матери, сторонился опасности и пятился назад.
Ребенок привыкает полагаться на эмоции матери — так проявляется абсолютное доверие малыша к ней. В более сознательном возрасте он нуждается в вербальном проявлении материнской любви. Если ее не было, то при взрослении люди испытывают сложности в установлении границ, отстаивании своей позиции.
У них формируется неадекватная самооценка, гиперчувствительность, они не умеют говорить «нет», боятся вступать в споры, склонны угождать другим и принимать чужие убеждения.
— В семьях, где мама физически присутствует, но эмоционального контакта по каким-то причинам нет, — дети сталкиваются с теми же проблемами. Нехватка материнского участия особенно тяжело переносится девочками, — поясняет психолог.
Пег Стрип, автор бестселлера «Нелюбимая дочь» и постов в блогах на Psychology Today и Psych Central, рассказывает об опыте сотен женщин, которые присылают ей письма и делятся своими историями. Эти женщины росли в полноценных семьях, но были лишены материнской любви. Им удалось построить успешную карьеру и создать собственную семью, но некоторые и в 60–70 лет чувствуют себя несчастливыми. Многие из них прошли через депрессию, расстройство пищевого поведения и зависимости.
Глэдис Бейкер, мать Мэрилин Монро, не могла заниматься ребенком — она еле сводила концы с концами и страдала психическим заболеванием. Будущая кинозвезда то жила в приютах, то снова возвращалась к матери, где была свидетелем ее нервных срывов. Нехватка материнской любви вылилась в чувство тотального одиночества, отверженности и покинутости, которые сопровождали Монро всю ее жизнь.
Мэрилин была несчастлива и с мужчинами. Ей было легко понравиться любому из них, но глубоких отношений она выстроить не умела — отсутствовала ролевая модель в детстве.
Важна женская модель поведения
Когда отец один воспитывает дочь, девочка может брать на себя роль его «жены», быть ответственной за ведение хозяйства, брать на себя заботу о младших детях. Такое искажение впоследствии отражается на ее личной жизни.
С первых дней жизни ребенка в тесном взаимодействии с ним может находиться и другой значимый взрослый, например бабушка. Если он устанавливает эмоциональный и физический контакт с младенцем, удовлетворяет его базовые потребности в принятии и безопасности, ребенок в будущем может не иметь психологических проблем.
Однако для формирования гармоничной личности ребенку важно наблюдать разные модели поведения.
— Образ мамы, ее поступки и разные роли — родительская, супружеская, профессиональная, роль хозяйки — для девочки становятся ориентиром, как вести себя в разных ситуациях. Если примера женского ролевого поведения не было, выросшей девочке будет значительно труднее выстраивать отношения с мужчиной, проявлять свою женственность, материнское начало, — говорит Валерий Гут.
Именно поэтому важно, чтобы в окружении девочки были женщины —бабушка, тетя, няня. Хорошо привлекать к воспитанию девочки педагогов-женщин, увлекать ее искусством — оно оказывает мощное терапевтическое воздействие на психику.
Женские образы в жизни девочки смогут восполнить пробел в случае отсутствия матери, а также стать для нее образцом женского стиля коммуникации. Он проявляется в установке на кооперацию, сглаживание конфликтов, в сострадательности и более высоком уровне эмпатии по сравнению с мужчиной.
В любом случае роль мамы в жизни девочки очень важна. Именно мама закладывает крепкие внутренние опоры, поддерживает и вдохновляет своим примером — в карьере, отношениях с мужчинами и детьми.
Мама, поддерживающая крепкую связь со своими детьми, способна не только реализовать собственный потенциал в жизни, но и воспитать их талантливыми и успешными, заключил Валерий Гут.
Психолог, гипнолог. Эксперт по детско-родительским и супружеским отношениям.
— Материнская любовь в отличие от отцовской безусловна по своей природе. Поэтому для ребенка любого пола очень важны взаимоотношения с мамой. И независимо от причины отсутствия мамы в семье для девочки это будет огромной психологической травмой, — говорит психолог.
Отношения с мамой — это огромный фундамент в жизни женщины. Ребенок учится у окружающих поведению, реакциям, навыкам. Когда девочка прошла инициализацию и поняла, что она похожа на маму, она начинает считывать ее поведение.
Получается, что мама закладывает в дочь огромное количество сценариев:
учит ее отношению к миру, к людям, к деньгам;
учит заботиться о себе или не заботиться, это зависит от того, какой пример мама подает;
если мама проявляет заботу о своем здоровье, относится к себе уважительно и требует этого от окружающих, так в будущем будет вести себя дочь;
учит умению выражать свои чувства, отношению к мужу, и к мужчинам в принципе, умению проявлять свою роль жены;
подает пример материнства,
учит поведению в экстренных, конфликтных ситуациях.
— Как показывает практика, многие взрослые девушки, которые выросли в семье без мамы, утверждают, что без нее было плохо, но их хорошо воспитали папы, бабушки и дедушки. И никаких обид и претензий они к маме не испытывают. И вот здесь кроется огромный самообман, — уверена психолог.
Все без исключения девушки и женщины, выросшие без мамы, получили психологическую травму. Они не осознают того, что в них сидит огромная обида, злость, гнев за то, что мамы не было в их жизни. Это бессознательное чувство. И с этим обязательно нужно работать.
— Простите вашу маму, поймите, что никто не виноват в том, что произошло. Помните, что самое главное, что дала вам мама, — это жизнь! Если не получается сделать это самостоятельно, что вполне нормально и объяснимо, обязательно идите в терапию, — заключила Мария Побызакова.