Могут быть несчастны всю жизнь: как ломается психика девочек, которые лишены материнской любви

Ребенок привыкает полагаться на эмоции матери — так проявляется абсолютное доверие малыша к ней. В более сознательном возрасте он нуждается в вербальном проявлении материнской любви. Если ее не было, то при взрослении люди испытывают сложности в установлении границ, отстаивании своей позиции.

У них формируется неадекватная самооценка, гиперчувствительность, они не умеют говорить «нет», боятся вступать в споры, склонны угождать другим и принимать чужие убеждения.

— В семьях, где мама физически присутствует, но эмоционального контакта по каким-то причинам нет, — дети сталкиваются с теми же проблемами. Нехватка материнского участия особенно тяжело переносится девочками, — поясняет психолог.

Пег Стрип, автор бестселлера «Нелюбимая дочь» и постов в блогах на Psychology Today и Psych Central, рассказывает об опыте сотен женщин, которые присылают ей письма и делятся своими историями. Эти женщины росли в полноценных семьях, но были лишены материнской любви. Им удалось построить успешную карьеру и создать собственную семью, но некоторые и в 60–70 лет чувствуют себя несчастливыми. Многие из них прошли через депрессию, расстройство пищевого поведения и зависимости.

Глэдис Бейкер, мать Мэрилин Монро, не могла заниматься ребенком — она еле сводила концы с концами и страдала психическим заболеванием. Будущая кинозвезда то жила в приютах, то снова возвращалась к матери, где была свидетелем ее нервных срывов. Нехватка материнской любви вылилась в чувство тотального одиночества, отверженности и покинутости, которые сопровождали Монро всю ее жизнь.

Мэрилин была несчастлива и с мужчинами. Ей было легко понравиться любому из них, но глубоких отношений она выстроить не умела — отсутствовала ролевая модель в детстве.