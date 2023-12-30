Праздники проведете в больнице: эти блюда нельзя есть детям за новогодним столом

Новый год для многих россиян — это застолье и посиделки в кругу семьи. Но если рядом со взрослыми за столом еще есть и дети, это надо обязательно учитывать. Далеко не всякая еда подойдет маленьким гурманам.
Как же правильно организовать праздничный стол для детей? Какие блюда подойдут им точно, а какие лучше оставить исключительно взрослым, рассказала Дарья Маркова, детский гастроэнтеролог, педиатр, главный врач СМ-Клиники.
Педиатр, заместитель директора по педиатрии в СМ-Клинике в Санкт-Петербурге
Режим превыше всего
Первое, на что стоит обратить внимание, — время начала праздника. Для маленьких детей, особенно младше трех лет, гораздо важнее придерживаться привычного режима дня, чем встретить Новый год.
Вовремя ложиться спать малыши должны без поправок на праздники. Чтобы не сбить режим ребенка, за стол лучше сесть не ближе к полуночи, а пораньше.
Меню и возраст
Подходящие блюда сложнее всего подобрать для маленьких детей. Так, большинство традиционных закусок и салатов категорически не подходят для малышей до трех лет. В этом случае лучше дополнительно приготовить альтернативный вариант детского меню.
Ингредиенты в нем должны быть простыми, легкоусвояемыми и знакомыми самому ребенку. Например, куриные фрикадельки, канапе с нежирным сыром и овощами, запеченные овощи, привычные ребенку фрукты. Экзотическими сочетаниями продуктов лучше не увлекаться: ребенок может просто отказаться от незнакомой пищи.
Эти продукты под запретом
Детей старше трех лет уже можно угощать блюдами с общего стола, но и здесь осторожность не повредит. Жирный холодец, майонезные салаты, нарезки колбас и прочих мясных деликатесов могут стать слишком тяжелой нагрузкой для детского организма.
«Пищеварительная система ребенка — чувствительный механизм, поэтому даже однократное переедание может обернуться неприятными последствиями вроде нарушения стула, болей в животе, тошноты или рвоты», — предупреждает педиатр.
А вот эти блюда — можно!
Сравнительно полезную для детей еду проще всего найти среди основных, базовых новогодних блюд. На горячее к праздничному столу обычно подают запеченное мясо, птицу или рыбу. Если у малыша нет аллергии, ему подойдет любой из этих вариантов. Главное — не увлекаться рецептами с обилием специй, пряностей и соли. Подавать к основному блюду гарнир при этом необязательно, тем более если до этого ребенок уже полакомился закусками или съел порцию салата.
Если без гарнира не обойтись, лучше отдать предпочтение пюре, отварному или печеному картофелю. Альтернативно можно предложить что-то из круп. Например, рис, если ребенок его любит. А вот жареная картошка или макароны с жирной подливой на сливках детям точно не подойдут.
Салаты и закуски
Куда как сложнее дела обстоят с выбором салатов и закусок для детей. В стоп-лист однозначно должны попасть разнообразные колбасные нарезки и копчености. Они не просто жирные, но и содержат слишком много соли и консервантов.
Сюда же относятся и всеми любимые праздничные салаты — оливье и селедка под шубой. Сочетание большого количества белка с быстрыми углеводами из картофеля может оказаться совершенно неподъемным для детского желудка.
«Это не считая того, что в обоих случаях белок и углеводы соседствуют со щедрой порцией жиров и консервантов из майонеза. Если же вы все-таки хотите приобщить ребенка к этим хитам национальной кухни, рецепты придется модернизировать. Как вариант — сократить количество картошки, заменить колбасу в оливье бужениной или отварной курицей, заправить детскую порцию сметаной, а не майонезом», — советует врач.
Осторожнее с этими продуктами!
Осторожность стоит проявлять с различными морепродуктами: креветками, щупальцами осьминога, кальмарами и т.д., тем более если раньше ребенок никогда не пробовал подобные деликатесы. Морепродукты могут стать причиной сильной аллергии, что вряд ли станет приятным продолжением праздника.
Наконец, детям не стоит давать овощи в уксусном маринаде и тем более грибы, которые вообще не должны фигурировать в детском меню.
Будет полезно
К разрешенным блюдам относятся любые овощные нарезки и салаты без майонезных заправок. Можно дать ребенку попробовать соленья без добавления уксуса, но лишь в небольших количествах: несколько ломтиков соленого огурчика, один небольшой томат. Колбасную нарезку можно заменить ломтиком сыра или домашней буженины.
Если у ребенка нет аллергии или индивидуальной непереносимости, можно добавить к ним бутерброд с красной икрой без масла. После трех лет детям можно давать и холодец. Это блюдо лучше приготовить на диетическом мясе (курице или индейке) и не слишком усердствовать с приправами и чесноком.
Сладости и напитки
Новогоднее застолье часто любят завершать чаепитием с кремовым тортом или пирожными. С точки зрения медицины такие десерты вредны не только детям, но и взрослым, тем более если есть их в конце праздника, когда желудок и так занят перевариванием съеденных в течение вечера разносолов.
«По-хорошему, отказаться от десерта стоит гостям всех возрастов. Как минимум — заменить традиционные сладкие блюда менее калорийными сладостями: зефиром, пастилой или натуральным мармеладом», — говорит педиатр.
Среди напитков лучше отдать предпочтение компотам и морсам без добавления сахара. Магазинные соки и тем более лимонады давать детям категорически запрещено, даже с поправкой на праздник.