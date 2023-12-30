Праздники проведете в больнице: эти блюда нельзя есть детям за новогодним столом

Сравнительно полезную для детей еду проще всего найти среди основных, базовых новогодних блюд. На горячее к праздничному столу обычно подают запеченное мясо, птицу или рыбу. Если у малыша нет аллергии, ему подойдет любой из этих вариантов. Главное — не увлекаться рецептами с обилием специй, пряностей и соли. Подавать к основному блюду гарнир при этом необязательно, тем более если до этого ребенок уже полакомился закусками или съел порцию салата.