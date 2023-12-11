Педиатрический университет выяснил, что у детей при ковиде первыми гибнут клетки сосудов

Относятся ли выводы исследования и к взрослым пациентам? Как отметила Вероника Галичина, сейчас именно этот вопрос изучает кафедра. Дело в том, что течение коронавируса и клинический исход у детей и взрослых при коронавирусе различаются. Дети гораздо чаще переносят коронавирус в легкой или среднетяжелой форме, иногда болеют ковидом бессимптомно. Однако при этом у них чаще также наблюдаются проблемы с ЖКТ.