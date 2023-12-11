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Педиатрический университет выяснил, что у детей при ковиде первыми гибнут клетки сосудов

Результаты исследования университета помогут в перспективе доработать существующие методы лечения коронавируса и изобрести новые эффективные лекарства.

11 декабря 2023
коронавирус дети
Источник:
iStockphoto

Пусть пандемия ковида официально и завершена, сам по себе недуг с нами теперь, кажется, уже навсегда. Ученые продолжают изучать болезнь и выяснять, как именно вирус влияет на человеческий организм.

В Санкт-Петербургском педиатрическом университете провели исследование и объяснили молекулярные механизмы развития ковида. Там выяснили, какие клетки в первую очередь страдают у зараженных детей. Материал о результатах работы был опубликован в издании International Journal of Molecular Sciences.

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Как отметила один из авторов исследования, врач-ординатор, старший лаборант кафедры патологической анатомии с курсом судебной медицины Вероника Галичина, ученым пришлось проводить работу практически с чистого листа. В научной литературе уже есть публикации, которые изучали эту область у взрослых, однако про детей таких масштабных исследований проведено не было. Между тем дети тоже могут переносить ковид в тяжелой форме, вплоть до летального исхода. Как правило, это касается в первую очередь малышей с хроническими недугами.

Исследователи хотели узнать, какие конкретно структуры страдают в легком заболевшего ребенка, как именно погибают клетки при коронавирусе и что происходит с сосудами.
Выяснилось, что в первую очередь патоген бьет по внутренней оболочке микрососудов.

Когда вирус попадает в организм, иммунитет пытается его ликвидировать. Так запускается процесс саморазрушения клетки — апоптоза. Апоптоз клеток эндотелия провоцирует нарушение микроциркуляции крови. Из-за этого клетки других органов не получают необходимый кислород и питательные вещества и в итоге также гибнут. В результате у человека развивается синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания, а вместе с ним повышается риск появления тромбов. В худшем случае дело может дойти до летального исхода.

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Как отмечает еще один автор исследования, проректор по научной работе Педиатрического университета Руслан Насыров, сам по себе вирус не разрушает клетку — даже наоборот, ему выгодно сохранить ее, чтобы спокойно размножаться. Однако иммунная система пытается направить к нему цитокоины. И когда они не могут попасть к вирусу, цитокоины запускают процесс апоптоза.

Исследование ученых из Педиатрического университета доказало, что именно эндотелии микрососудов в первую очередь страдают от вируса, а уже затем другие клетки. Эта информация может пригодиться для корректировки существующих методов лечения и изобретения новых препаратов.

Относятся ли выводы исследования и к взрослым пациентам? Как отметила Вероника Галичина, сейчас именно этот вопрос изучает кафедра. Дело в том, что течение коронавируса и клинический исход у детей и взрослых при коронавирусе различаются. Дети гораздо чаще переносят коронавирус в легкой или среднетяжелой форме, иногда болеют ковидом бессимптомно. Однако при этом у них чаще также наблюдаются проблемы с ЖКТ.

Автор текста:Дарья Гапионок
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