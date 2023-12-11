Глухая петербурженка стала мамой в десятый раз: «Я слышу своих детей сердцем»

Для справки

В Петербурге не менее 18 тысяч слабослышащих и глухих людей, среди которых немало женщин репродуктивного возраста. Как говорят медики, для них роды становятся двойным испытанием. Новый социальный проект роддома «Мы вас слышим» должен помочь женщинам с особенностями здоровья комфортно чувствовать себя в родах. Для этого в штате медучреждения сегодня работают профессиональный сурдопереводчик, доула и акушерка с базовым знанием русского жестового языка (РЖЯ).

Ежегодно в «Десятке» принимают по 6-8 родов у глухих пациенток. В этом году родили уже 5 женщин.