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Глухая петербурженка стала мамой в десятый раз: «Я слышу своих детей сердцем»

Малышке Ладе помогли появиться на свет акушеры роддома № 10 на улице Тамбасова. Несмотря на инвалидность по слуху у обоих родителей, все их дети слышащие и без проблем с речью.

11 декабря 20231
новорожденная
Источник:
iStockphoto

Как рассказали в «Десятке», петербурженка Нина Екимова родила дочку 7 декабря с помощью операции кесарева сечения. Малышка при рождении весила 3580 граммов, ее рост составлял 53 сантиметра. Новорожденную назвали Лада — в честь главного врача роддома Лады Ивановой, которая инициировала социальный проект «Мы вас слышим» для рожениц с особенностями здоровья.

Глухая петербурженка стала мамой в десятый раз: «Я слышу своих детей сердцем»
Источник:

Фото предоставлено пресс-службой роддома №10

Для справки

В Петербурге не менее 18 тысяч слабослышащих и глухих людей, среди которых немало женщин репродуктивного возраста. Как говорят медики, для них роды становятся двойным испытанием. Новый социальный проект роддома «Мы вас слышим» должен помочь женщинам с особенностями здоровья комфортно чувствовать себя в родах. Для этого в штате медучреждения сегодня работают профессиональный сурдопереводчик, доула и акушерка с базовым знанием русского жестового языка (РЖЯ).

Ежегодно в «Десятке» принимают по 6-8 родов у глухих пациенток. В этом году родили уже 5 женщин.

Кстати, эти роды в 10-м роддоме для Нины не первые. Только в прошлом году женщина родила там двойню — двух сыновей. Всего в многодетной семье Екимовых уже 10 детей: Павел, Светлана, София, Павлина, Фома, Феодосия, Ядвига, Ягуар и Юлиан, а теперь и Лада. Как говорят врачи, женщина обещала вернуться к ним за следующим малышом.

Супруги Нина и Сергей — инвалиды по слуху. Как рассказали в роддоме, Нина стала неслышащей еще в утробе мамы, а Сергей почти полностью потерял слух в пять лет, когда его папа погиб в автокатастрофе. Познакомились они во время учебы в Межрегиональном центре реабилитации лиц с проблемами слуха в Павловске, оба — дизайнеры.

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К слову

Этим летом 39-летняя петербурженка родила 14-го ребенка. О родах, которые проходили в роддоме №16, читайте ЗДЕСЬ. А в начале года в городском перинатальном центре №1 женщина с разницей в одну минуту родила трех идентичных близняшек — девочек. Как говорят врачи, подобные истории, как из учебника, случаются раз на 200 миллионов беременностей — об этом читайте ЗДЕСЬ.

Автор текста:Анастасия Романова
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