Глухая петербурженка стала мамой в десятый раз: «Я слышу своих детей сердцем»

Как рассказали в «Десятке», петербурженка Нина Екимова родила дочку 7 декабря с помощью операции кесарева сечения. Малышка при рождении весила 3580 граммов, ее рост составлял 53 сантиметра. Новорожденную назвали Лада — в честь главного врача роддома Лады Ивановой, которая инициировала социальный проект «Мы вас слышим» для рожениц с особенностями здоровья.
Для справки
В Петербурге не менее 18 тысяч слабослышащих и глухих людей, среди которых немало женщин репродуктивного возраста. Как говорят медики, для них роды становятся двойным испытанием. Новый социальный проект роддома «Мы вас слышим» должен помочь женщинам с особенностями здоровья комфортно чувствовать себя в родах. Для этого в штате медучреждения сегодня работают профессиональный сурдопереводчик, доула и акушерка с базовым знанием русского жестового языка (РЖЯ).
Ежегодно в «Десятке» принимают по 6-8 родов у глухих пациенток. В этом году родили уже 5 женщин.
Кстати, эти роды в 10-м роддоме для Нины не первые. Только в прошлом году женщина родила там двойню — двух сыновей. Всего в многодетной семье Екимовых уже 10 детей: Павел, Светлана, София, Павлина, Фома, Феодосия, Ядвига, Ягуар и Юлиан, а теперь и Лада. Как говорят врачи, женщина обещала вернуться к ним за следующим малышом.
Супруги Нина и Сергей — инвалиды по слуху. Как
К слову
Этим летом 39-летняя петербурженка родила 14-го ребенка. О родах, которые проходили в роддоме №16, читайте ЗДЕСЬ. А в начале года в городском перинатальном центре №1 женщина с разницей в одну минуту родила трех идентичных близняшек — девочек. Как говорят врачи, подобные истории, как из учебника, случаются раз на 200 миллионов беременностей — об этом читайте ЗДЕСЬ.