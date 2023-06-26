С каждыми родами только моложе: петербурженка родила 14-го ребенка в 39 лет

22 июня в петербургском роддоме №16 на свет появилась здоровая малышка. У ее мамы, Миланы Сусаевой, это уже четырнадцатый ребенок. В семье растут восемь девочек и пять мальчиков. А теперь на одну малышку будет больше. На четвертые сутки после родов мама и дочка уже отправляются домой.
За 21 год — 14 детей
«Мама и малышка чувствуют себя прекрасно, после родов они были сразу переведены в послеродовое отделение для совместного пребывания, — рассказали в комитете по здравоохранению Петербурга. — Родильный дом №16 беременные женщины часто выбирают для своих повторных родов, здесь им нравится уважительная и комфортная атмосфера».
Милане Сусаевой в октябре исполнится 40 лет. Первого ребенка она родила в 2002 году, это был мальчик, второй на свет появилась девочка — чуть больше года спустя.
Затем женщина рожала почти каждый год. Тринадцатый малыш — девочка — появился на свет в январе 2022 года.
Тогда Милана рассказала, что еще не знает, придет ли за следующим. Она собиралась немного отдохнуть, уделить время себе и решить проблемы со здоровьем.
Встретит вся семья
Молодая мама, родив 13-го малыша,
По словам самой женщины, у нее никогда не было ни двойняшек, ни тройняшек, а значит, беременной Милана была в общей сложности больше десяти лет.
Традиционно на выписку из роддома встречать Милану придет вся ее большая семья. Известно, что глава многодетной семьи — инженер-электрик.
Чем опасны для женщины три и более беременностей
Ранее врач-гинеколог рассказала «Доктору Питеру», что функция рожать много детей в женщине заложена природой, вплоть до наступления климакса. Раньше так и было, наши прабабушки нередко рожали десять и более детей и большую часть жизни проводили в состоянии беременности и лактации. Кстати, именно это позволяло им избежать множества гинекологические заболеваний: эндометриоза, миомы матки, мастопатии, дисменореи и предменструального синдрома, отмечает врач.
Правда, у тех, кто рожает часто и много детей, тоже есть риски:
может развиться анемия;
повышаются шансы появления болезней почек (на этот орган при вынашивании идет огромная нагрузка);
гипертонии и варикоза — из-за напряжения сердечно-сосудистой системы.
Не лучшее решение и рожать после 35-40 лет, рассказала врач-гинеколог Лариса Попова. Немолодой возраст родителей увеличивает риск возникновения у плода генетических аномалий на 30% (синдром Дауна и др.).