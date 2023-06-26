С каждыми родами только моложе: петербурженка родила 14-го ребенка в 39 лет

За 21 год — 14 детей

« Мама и малышка чувствуют себя прекрасно, после родов они были сразу переведены в послеродовое отделение для совместного пребывания, — рассказали в комитете по здравоохранению Петербурга. — Родильный дом №16 беременные женщины часто выбирают для своих повторных родов, здесь им нравится уважительная и комфортная атмосфера».

Милане Сусаевой в октябре исполнится 40 лет. Первого ребенка она родила в 2002 году, это был мальчик, второй на свет появилась девочка — чуть больше года спустя.

Затем женщина рожала почти каждый год. Тринадцатый малыш — девочка — появился на свет в январе 2022 года.

Тогда Милана рассказала, что еще не знает, придет ли за следующим. Она собиралась немного отдохнуть, уделить время себе и решить проблемы со здоровьем.