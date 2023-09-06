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Консультация психолога: «Мои дети постоянно ссорятся между собой. Я так устала! Что делать?»

6 сентября 20231
ссора дети
Источник:
iStockphoto

Разница в возрасте детей — 8,5 лет, дома не утихает крик, старшая дочь (13 лет) постоянно пытается воспитывать брата (5 лет), порой провоцирует, часто просто «бухтит» без остановки ему над ухом. Брат начинает сопротивляться давлению и защищать свои границы: может поцарапать, начинает кричать, в ответ получает то же самое. И это каждый день!

Я не могу слушать постоянные крики и ссоры детей, слов они не слышат в такие моменты, почти никогда не уступают по своей воле. Что делать в такой ситуации? Как помочь детям и себе?

Юлия

Психология

Кандидат психологических наук, немедицинский психотерапевт, транзактный аналитик. Основатель школы психологии для взрослых, руководитель Программы подготовки психологов-консультантов

Внимание — на маму и папу

«В этой ситуации в поддержке нуждается в первую очередь мама, — считает психолог Алла Далит, разбирающая случай читательницы „Доктора Питера“. — Отношения между сиблингами (братьями и сестрами) строятся только на основании тех посылов, которые получены от родителей».

К сожалению, в вопросе не прозвучал папа, где он, как ведет себя?

«Есть смысл проанализировать отношения между родителями. Обычно дети проявляют то напряжение, которое существует в семье, — продолжает эксперт. — Попытки не прояснять трудности, игнорировать проблемы, молчать о чувствах приводят к тому, что все это будет искать выхода».

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Дети как зеркало

«Дети становятся каналом для выражения скрытых эмоций, — объясняет психолог Алла Далит. — И они демонстрируют те модели влияния, которые они видели в семье. Восприятие старшим ребенком младшего начинается до его рождения и появления в доме, и первая встреча может заложить фундамент для будущих отношений. Дети очень чутки к тому, что думают и чувствуют родители по отношению к своему родительству. И, не понимая, они просто проявляют это в поведении. Они всегда зеркало.

Поэтому, когда мама идет к психологу и обретает спокойствие, возвращает свою силу и достоинство, дети успокаиваются. Им становится безопасно. Они защищены сильными родителями, любящими друг друга».

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Автор текста:Анна Майская
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