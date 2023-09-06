Консультация психолога: «Мои дети постоянно ссорятся между собой. Я так устала! Что делать?»

Разница в возрасте детей — 8,5 лет, дома не утихает крик , старшая дочь (13 лет) постоянно пытается воспитывать брата (5 лет), порой провоцирует, часто просто «бухтит» без остановки ему над ухом. Брат начинает сопротивляться давлению и защищать свои границы: может поцарапать, начинает кричать, в ответ получает то же самое. И это каждый день!



Я не могу слушать постоянные крики и ссоры детей, слов они не слышат в такие моменты, почти никогда не уступают по своей воле. Что делать в такой ситуации? Как помочь детям и себе?

Юлия