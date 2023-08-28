Консультация психолога: «Взрослая дочь живет с родителями, парня нет. Как ей помочь?»

Дочке 23 года и она живет с нами, с родителями, не хочет жить отдельно. Ей и так хорошо. У нее нет парня из-за того, что она полная, боится их… С подругами общается. Мы, родители, уже в возрасте — 65 лет, все для дочери делаем. Посоветуйте, как нам поступить, чтобы дочка похудела и начала общаться с молодыми парнями?
Людмила
Кандидат психологических наук, немедицинский психотерапевт, транзактный аналитик, основатель школы психологии для взрослых, руководитель Программы подготовки психологов-консультантов
«Выталкивайте из гнезда»
«Перестаньте быть такими хорошими родителями, — отвечает на вопрос читательницы «Доктора Питера» психолог Алла Далит. — Детей надо выталкивать из гнезда, а не потакать им.
Вы буквально «кормите» свою дочь, а потом хотите, чтобы она похудела. На самом деле мотивация измениться у человека появляется либо из жизненной энергии, либо от фрустрации (несоответствие желаний имеющимся возможностям. — Прим. ред.). Похоже, первый вариант уже не сработал, где-то был сбой. Поэтому придется использовать второй.
«Станьте мачехой и отчимом»
И не бойтесь стать неудобными для дочери! Лучшая тактика — вы больше не мамочка с папочкой, а мачеха и отчим. Ради блага дочери вам придется перестать потакать ей из страха быть плохими. Слишком хорошие — это гораздо хуже.
Важно: говорите своей дочери правду, но без унижения и оценки. Поддерживайте ее, повторяйте, что у нее все получится. Но не делайте для нее того, что она должна делать сама.
«Надо рассердиться»
Отличный способ — сфокусироваться на своей собственной жизни. Пусть дочь сама начнет вам завидовать.
Отделение, сепарация, всегда идет через гнев. У вас же, скорее всего, с этим семейные трудности. Вам всем надо по-хорошему рассердиться, чтобы начать отделяться. Если яблоко не упадет с ветки и не откатится, то оно просто сгниет».