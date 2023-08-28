Консультация психолога: «Взрослая дочь живет с родителями, парня нет. Как ей помочь?»

Дочке 23 года и она живет с нами, с родителями, не хочет жить отдельно. Ей и так хорошо. У нее нет парня из-за того, что она полная, боится их… С подругами общается. Мы, родители, уже в возрасте — 65 лет, все для дочери делаем. Посоветуйте, как нам поступить, чтобы дочка похудела и начала общаться с молодыми парнями?

Людмила