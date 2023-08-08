Довольны ли вы своей внешностью? Ответьте на 10 вопросов теста

Человек не может испытывать удовлетворение от собственной жизни, если сосредоточен на постоянной борьбе с тем, что его не устраивает в себе. Вместо этого важно смотреть на жизнь более комплексно, принимать решения с позиции заботы о себе и больше фокусироваться на том, что дает смысл жить дальше, говорят специалисты.