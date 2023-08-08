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Довольны ли вы своей внешностью? Ответьте на 10 вопросов теста

Сегодня много говорят о любви к себе. Но на практике это не так-то легко — принимать себя со всеми своими недостатками, особенно если каждый день видишь их в зеркале.

8 августа 20231
довольны ли вы своей внешностью
Источник:
iStockphoto

Однако принятие своей внешности не означает бесконечную любовь к своему отражению или игнорирование недостатков. По словам психологов онлайн-школы «Психодемия», это отношение к внешности как к одной из сторон себя — не более и не менее важной, чем другие стороны. Это понимание неизбежности несовершенств и готовность жить с ними полной жизнью.

Человек не может испытывать удовлетворение от собственной жизни, если сосредоточен на постоянной борьбе с тем, что его не устраивает в себе. Вместо этого важно смотреть на жизнь более комплексно, принимать решения с позиции заботы о себе и больше фокусироваться на том, что дает смысл жить дальше, говорят специалисты.

Чтобы понять, довольны ли вы своей внешностью, предлагаем вам ответить на 10 вопросов теста, составленного психологами онлайн-школы психологических профессий «Психодемия». Между тем эксперты обращают внимание: этот тест предназначен для оценки ваших переживаний, связанных с внешностью. Но не стоит его воспринимать как диагностический, он не может заменить консультацию с профессионалом.

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Довольны ли вы своей внешностью?
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Вы идете по улице, и взгляд случайно зацепился за отражение в витрине. Будете себя рассматривать?

  • Некогда, побегу по делам.

  • Только если выгляжу превосходно.

  • Если будет настроение и много свободного времени.

  • Всегда найду время, чтобы поправить складки на одежде и выбившиеся пряди.

  • Постоянно так делаю, и не только перед витринами.

На нашем сайте можно найти еще много интересных тестов. К примеру, ЗДЕСЬ можно узнать свой психологический возраст. А ЗДЕСЬ узнать, можете ли по фото определить силиконовую грудь.

Автор текста:Анастасия Романова
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