Довольны ли вы своей внешностью? Ответьте на 10 вопросов теста

Однако принятие своей внешности не означает бесконечную любовь к своему отражению или игнорирование недостатков. По словам психологов онлайн-школы «Психодемия», это отношение к внешности как к одной из сторон себя — не более и не менее важной, чем другие стороны. Это понимание неизбежности несовершенств и готовность жить с ними полной жизнью.
Человек не может испытывать удовлетворение от собственной жизни, если сосредоточен на постоянной борьбе с тем, что его не устраивает в себе. Вместо этого важно смотреть на жизнь более комплексно, принимать решения с позиции заботы о себе и больше фокусироваться на том, что дает смысл жить дальше, говорят специалисты.
Чтобы понять, довольны ли вы своей внешностью, предлагаем вам ответить на 10 вопросов теста, составленного психологами онлайн-школы психологических профессий «Психодемия». Между тем эксперты обращают внимание: этот тест предназначен для оценки ваших переживаний, связанных с внешностью. Но не стоит его воспринимать как диагностический, он не может заменить консультацию с профессионалом.
Вы идете по улице, и взгляд случайно зацепился за отражение в витрине. Будете себя рассматривать?
Некогда, побегу по делам.
Только если выгляжу превосходно.
Если будет настроение и много свободного времени.
Всегда найду время, чтобы поправить складки на одежде и выбившиеся пряди.
Постоянно так делаю, и не только перед витринами.