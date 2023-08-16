Консультация психолога: «Ругаемся с мужем из-за ипотеки и новой квартиры, ему все не нравится»

Ругаемся с мужем из-за недавно купленной квартиры. Надо сказать, что к покупке квартиры муж не приложил никаких усилий. Хотя казалось, что он совсем не против этого. Все делала я. В свой отпуск, а потом и после работы. Домашние обязанности у меня при этом тоже никто не отменял. Поэтому я все делала с ребенком помышкой. Домой приезжала поздно. Он же в это время говорил, что на шабашке. Никакого интереса к квартирным делам не проявлял. Не интересовался. Ни разу даже не съездил посмотреть. Даже никаких вопросов или пожеланий не озвучил толком, хотя я и спрашивала. Сказал только, чтоб не первый этаж и раздельный санузел. Увидел квартиру только тогда, когда ключи забирали. И потом устроил мне истерику, что ему она не понравилась. Совсем. Все там плохо. Все не так. И вообще, это я начала истерить, что нам нужна квартира, а он бы подождал еще годик. А мы сейчас живем в съемной. Снимаем у свекрови. Квартира без ремонта. Все отваливается там. И всюду запах кошачьих экскрементов, так как там жил кот хозяйки, за которым свекровь приходила убирать раз в три дня. Новая же квартира требует минимального вложения денег и сил. Но мужу все не то. Сказал даже, что не оправдала его доверия, и он даже думал из-за этого о разводе со мной. Квартира в ипотеке. Муж ходит обиженный и набыченный. Со мной сквозь зубы говорит. Тянет время с ремонтом. Стал много пить после этого. Что делать?

Серафима, 37 лет

