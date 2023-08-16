Консультация психолога: «Ругаемся с мужем из-за ипотеки и новой квартиры, ему все не нравится»

Ругаемся с мужем из-за недавно купленной квартиры. Надо сказать, что к покупке квартиры муж не приложил никаких усилий. Хотя казалось, что он совсем не против этого. Все делала я. В свой отпуск, а потом и после работы. Домашние обязанности у меня при этом тоже никто не отменял. Поэтому я все делала с ребенком помышкой. Домой приезжала поздно. Он же в это время говорил, что на шабашке. Никакого интереса к квартирным делам не проявлял. Не интересовался. Ни разу даже не съездил посмотреть. Даже никаких вопросов или пожеланий не озвучил толком, хотя я и спрашивала. Сказал только, чтоб не первый этаж и раздельный санузел. Увидел квартиру только тогда, когда ключи забирали. И потом устроил мне истерику, что ему она не понравилась. Совсем. Все там плохо. Все не так. И вообще, это я начала истерить, что нам нужна квартира, а он бы подождал еще годик. А мы сейчас живем в съемной. Снимаем у свекрови. Квартира без ремонта. Все отваливается там. И всюду запах кошачьих экскрементов, так как там жил кот хозяйки, за которым свекровь приходила убирать раз в три дня. Новая же квартира требует минимального вложения денег и сил. Но мужу все не то. Сказал даже, что не оправдала его доверия, и он даже думал из-за этого о разводе со мной. Квартира в ипотеке. Муж ходит обиженный и набыченный. Со мной сквозь зубы говорит. Тянет время с ремонтом. Стал много пить после этого. Что делать?
Серафима, 37 лет
Кандидат психологических наук, немедицинский психотерапевт, транзактный аналитик, основатель школы психологии для взрослых, руководитель Программы подготовки психологов-консультантов
«Бунтует, как подросток»
Похоже, что вы усыновили своего мужа. А он, как и всякий ребенок, хочет расти и отделяться, вот и бунтует против вашей опеки. Так ведут себя в норме подростки. Его мужское «я» не получает пищи для роста и проявления. Оно не выросло до встречи с вами, а с вами, которая должна ждать и, если надо, требовать мужской ответственности, у него шансы не появились.
При том что длится история давно и предпосылок для активности мужского «я» у супруга не было, ваше наивное ожидание принесло вам море грусти и разочарования. Многие женщины в нашей стране «усыновляют» мужей, а потом злятся, что получили вместо партнера ребенка.
Одни женщины попросту боятся требовать от мужчины быть мужчиной, а другие, может быть, подсознательно даже стремятся к такой власти.
«У вас есть свой выбор»
Вы контролируете его заботой. Вот он и пьет горькую и злится на вас. Ему не мамка нужна для роста, а мачеха, которая перестанет жалеть и спасать. Правда, вряд ли и эта вторая роль вам понравится. И от матери, и от мачехи муж-ребенок в итоге может уехать, когда начнет расти… Или начнет деградировать. Это его выбор.
А у вас есть свой. Спросите себя, почему вы выбрали того, кто изначально не проявил достаточно взрослости. Скорее всего, ваш ответ себе тоже будет неприятным. Вероятно, вы стали «зарабатывать любовь» других тоже задолго до встречи с вашем мужем.
Это поведение созависимости с жесткими ролями — Преследователя, Жертвы и Спасателя. Вот в этом треугольнике и проходит ваша семейная жизнь. А модель привнесена из семьи происхождения. Вам придется начать с себя, чтобы что-то изменить.