Железа даже больше, чем в мясе: эти 5 субпродуктов защитят от анемии и улучшат настроение

Перед готовкой почки советуют вымочить в холодной воде в течение 2-3 часов. Потом надо дважды довести их до кипения, каждый раз промывая продукт. Затем их заливают водой и варят около часа. С этим субпродуктом готовят солянки, рассольники, запеканки. Однако смешивать их с другими субпродуктами нельзя — все дело в их специфическом запахе.