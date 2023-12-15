Железа даже больше, чем в мясе: эти 5 субпродуктов защитят от анемии и улучшат настроение

Кто-то категорически не любит субпродукты, а кто-то их просто недооценивает и часто проходит мимо них в магазине. Хотя на самом деле субпродукты весьма богаты витаминами и полезными веществами. Иногда даже больше, чем мясо.
«По пищевой ценности и вкусовым качествам субпродукты неравноценны. Одни, например языки и печень, по вкусу не уступают мясу, а по содержанию витаминов и микроэлементов даже превосходят его. Другие, например легкие, уши, трахея, имеют более низкую пищевую ценность», —
По словам экспертов, важно всегда правильно выбирать гарнир как к мясу, так и к субпродуктам. Животный белок лучше сочетать с растительным в соотношении 50/50 — например, с бобовыми, крупами, грибами или орехами.
С помощью каких субпродуктов можно пополнить свои запасы железа и витаминов группы В?
1. Печень
В печени много железа, витамина В12, употребление которых полезно для профилактики и лечения анемии.
Кроме того, она помогает наращивать мышечную массу благодаря своему богатому аминокислотному составу.
Из печени животных и птиц делают нежные паштеты, рагу, пироги и даже «торты». Чтобы устранить горький привкус, печень замачивают перед приготовлением в воде или молоке, а также удаляют все пленки.
2. Язык
Считается, что наибольшую пищевую ценность представляют говяжий и телячий языки.
Этот продукт можно назвать диетическим: он богат белками, а вот жиров в нем, наоборот, мало. Также много в языке железа и витаминов группы В.
Чтобы язык был вкуснее, специалисты советуют перед варкой его замочить в воде на час, а затем очистить от загрязнений ножом. Варить его рекомендуют 2-4 часа. А далее по желанию добавляйте продукт в салат или на бутерброды, а можно и просто съесть с гарниром.
3. Говяжье сердце
Сердце содержит в 6 раз больше витаминов группы В, чем сама говядина. А железа в нем больше в 1,5 раза.
Перед приготовлением вымочите продукт около 2-3 часов в холодной воде, а затем варите 1,5 часа, при этом каждые полчаса меняя воду. В целом же этот субпродукт можно не только отваривать, еще его тушат, запекают и даже жарят.
4. Куриные сердечки
В них много витаминов — А, РР и группы В, а также фосфора, калия, магния, железа, цинка, меди. К тому же в готовом виде они обладают приятным вкусом, который многим нравится.
Перед приготовлением сырые куриные сердечки надо хорошо промыть, удалить сгустки крови из камер, а также срезать жир с верхушек. Их можно добавлять в супы, тушить, к примеру, в сметанном соусе, а некоторые делают из них даже шашлыки.
5. Почки
Говяжьи почки богаты цинком, который поддерживает иммунитет, а также витаминами группы В. Свиные же содержат серу, магний, калий, фосфор.
Перед готовкой почки советуют вымочить в холодной воде в течение 2-3 часов. Потом надо дважды довести их до кипения, каждый раз промывая продукт. Затем их заливают водой и варят около часа. С этим субпродуктом готовят солянки, рассольники, запеканки. Однако смешивать их с другими субпродуктами нельзя — все дело в их специфическом запахе.