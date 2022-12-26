чем полезна печень трески
Фото
iStockphoto

Печень трески — это тот самый суперполезный «рыбий жир», на основе которого делают многие биологически активные добавки для взрослых и детей. Как рассказала эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина, печень трески богата, прежде всего, жирорастворимыми витаминами А, D, Е и полиненасыщенными жирными кислотами Омега-3 и Омега-6.

  • Витамин А. Нужен для роста и восстановления тканей, хороший антиоксидант, важен для зрения, влияет на работу иммунной системы.

  • Витамин Е. Инактивирует свободные радикалы, поддерживает работу мембран мышечных клеток и красных кровяных телец — эритроцитов, важен для репродуктивной функции.

  • Витамин D. Участвует в регуляции уровня кальция в крови, поддерживает крепость костей и зубов, укрепляет иммунитет, обеспечивает деление клеток и восстановление тканей.

  • Жирные кислоты Омега-3 и Омега-6. Они не вырабатываются в организме и поступают только с пищей. Но при этом входят в состав клеточных мембран, участвуют в регуляции воспалительных реакций, функциональной активности клеток крови, тонуса стенок сосудов.

Читайте также

Полезна особенно зимой

По словам Марины Вершининой, такой насыщенный полезными веществами продукт, как печень трески, желательно есть регулярно. Особенно в холодное время года.

Марина Вершинина
Марина Вершинина

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

— Зимой, тем более в северных широтах, часто развивается недостаточность и дефицит жирорастворимых витаминов. Тогда организм становится более восприимчивым к инфекциям, повышается риск развития болезней сердца и сосудов, обостряются воспалительные процессы. Также установлено, что дефицит витаминов A, D и Е приводит к преждевременному старению кожи. Поэтому можно сказать, что как источник витаминов печень трески — настоящее «зимнее сокровище». К тому же продукт прекрасно усваивается и обладает оригинальным вкусом, — рассказала Марина Вершинина.

Обычно этот продукт употребляют в консервированном виде. И лучше покупать консервы, на которых написано «Изготовлено в море» — то есть они приготовлены на рыболовецких судах сразу после улова и считаются полезнее, чем сделанные на берегу после разморозки.

Читайте также

Кому нельзя есть печень трески

Надо помнить, что печень трески на 66% состоит из жиров. А соответственно, у нее высокая калорийность — 613 ккал на 100 граммов. Из-за своей жирности этот рыбный субпродукт противопоказан людям с заболеваниями

  • печени,

  • желчевыводящих путей.

Всем остальным можно, но по чуть-чуть. Как говорят врачи, печень трески лучше сочетать с продуктами, богатыми сложными углеводами — например, с крупами, цельнозерновым хлебом, овощами или зеленью.

Анастасия Романова