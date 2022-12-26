«Зимнее сокровище»: что произойдет с организмом, если каждый день есть печень трески

Съев всего 100 граммов печени трески, вы получите четыре с половиной суточные нормы витамина А, половину дневной нормы витамина Е и пятую часть — витамина D. Неплохо, да? Однако с этим жирным продуктом надо быть осторожным — не всем он пойдет на пользу.