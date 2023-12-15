Мужчина 8 лет жил с опухолью мозга и не знал о ней: вот 3 симптома, которые он пропустил

Один из самых распространенных симптомов опухоли мозга — головная боль. Нередко люди игнорируют ее, считают, что ее вызывает усталость или плохая погода. Поразительно, но как раз вот этого признака у Карпентера не было совсем: по его словам, голова за восемь лет ни разу не болела, даже после алкоголя. Частично и по этой причине он так много лет не проходил повторную проверку у врача. Не сталкивался мужчина и с другим распространенным симптомом — замутнением зрения.