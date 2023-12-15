Мужчина 8 лет жил с опухолью мозга и не знал о ней: вот 3 симптома, которые он пропустил

Есть болезни, которые очень трудно не заметить. Вы явно заподозрите, что с вашим здоровьем что-то не так, если сломаете ногу. А вот с раком все иначе. Иногда он либо не дает никаких симптомов вообще, либо его признаки легко спутать с проявлениями совсем других состояний.
Мэтт Карпентер прожил восемь лет с опухолью головного мозга и даже не подозревал об этом. Более того, опухоль не обнаружила компьютерная томография в 2010 году. Лишь в 2018-м мужчина узнал диагноз: все эти годы у него была глиома головного мозга низкой степени злокачественности. Причем к тому моменту Карпентеру уже нужна была срочная операция.
Все закончилось благополучно, однако сейчас мужчина решил рассказать, с какими признаками болезни он сталкивался на протяжении восьми лет и почему так долго списывал их на что-то еще.
Один из самых распространенных симптомов опухоли мозга — головная боль. Нередко люди игнорируют ее, считают, что ее вызывает усталость или плохая погода. Поразительно, но как раз вот этого признака у Карпентера не было совсем: по его словам, голова за восемь лет ни разу не болела, даже после алкоголя. Частично и по этой причине он так много лет не проходил повторную проверку у врача. Не сталкивался мужчина и с другим распространенным симптомом — замутнением зрения.
Хотя какие-то признаки болезни появились через два-три года после бесплодного похода на МРТ. Со временем Мэтт заметил, что иногда невнятно произносит слова.
«Я забывал, как произносить определенные слова, или забывал, что говорю в середине предложения», — рассказывает мужчина.
Затруднения с речью врачи также считают частым признаком рака мозга. Однако Карпентер просто отмахнулся от странного симптома и подумал, что логопед сможет ему помочь.
Еще через пару лет Мэтт стал страдать от проблем с психическим здоровьем. Его эмоциональные реакции заметно изменились. Но мужчина списал все это на стресс из-за работы.
Самый тревожный признак, после которого Карпентер забил тревогу, появился уже в 2017 году. Однажды мужчина летел в США, его посадили рядом с парой. В какой-то момент Мэтт задремал. А проснувшись, начал издавать какой-то странный шум, пускал слюни, не мог какое-то время двигаться и нормально дышать. Он посмотрел на соседей и понял по их лицам, что выглядел в этот момент очень пугающе.
Но даже этой истории Карпентер нашел объяснение: он решил, что просто столкнулся с сонным параличом.
«У меня были сильные припадки, но эти припадки возникали только в том случае, если я был утомлен или находился в стрессе», — рассказывает он.
Последней каплей, после которого мужчина все-таки решился на повторное обследование, стал припадок на рабочем месте. В какой-то момент Мэтт подумал, что у него инсульт. Однако обследование в 2018 году наконец-то помогло установить верный диагноз.
Операция по удалению опухоли оказалась непростой: мужчина должен был оставаться в сознании. Дело в том, что во время таких вмешательств врачи обычно задают вопросы пациенту, чтобы выяснить, как обстоят дела с речью и сохранностью движений.
Часть мозга, в которой у Мэтта была опухоль, контролирует левую часть тела. Поэтому после операции некоторое время он не мог нормально двигать левой рукой и левой ногой.
После этого мужчина на протяжении недели восстанавливался в больнице. Его предупредили, что трудиться в ближайшее время он не сможет, однако уже через три месяца Карпентер хвастался, что вернулся на работу в ночную смену в общежитии для бездомных. А еще через месяц он дважды принял участие в соревновании на выносливость, состоящее из полосы препятствий длиной 10–12 миль (16–19 км).
Правда, на здоровье его подвиги повлияли отрицательно. В конечном итоге ему потребовалось лечение второй опухоли головного мозга, на этот раз с помощью лучевой и химиотерапии.
Других Мэтт призывает не откладывать в долгий ящик обследование, если вы заметили у себя подозрительные симптомы, пишет