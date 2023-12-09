Эндоскопист Ткаченко рассказал, как быстро полип в толстой кишке превращается в рак

«Считается, что обследование надо проходить с 50 лет. Но я с этой цифрой не согласен. Мы знаем, что от момента образования полипа до злокачественной большой опухоли проходит 10–15 лет. Все опухоли толстой кишки, так или иначе, из полипов. Если всплеск заболеваемости колоректальным раком происходит в 50 лет, нам надо отмотать назад 10-15 лет. Американская ассоциация уже понизила возраст до 45 лет. Таким образом, свое первое ТО надо пройти в 40–45 лет. Если на скрининге мы находим полипы, мы их тут же удаляем. Нет полипов, нет и рака», — говорит Олег Ткаченко.