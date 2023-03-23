7 офисных перекусов, которые отнимают здоровье и добавляют вес, а мы верим в их пользу

Для большинства офисных сотрудников перекусы остаются обязательной составляющей дневного рациона. Совсем без еды выдержать целый рабочий день физически невозможно, особенно если он длится восемь или более часов.
Однако в стремлении «подзарядиться» перед обедом или ужином мы часто забываем, что далеко не каждый перекус полезен для нашего здоровья. Какие опасности подстерегают любителей перекусить на работе? Об этом «Доктору Питеру» рассказала Оксана Панова, нутрициолог, эндокринолог, диетолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.
Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наукЛичный сайт
Рабочие обеденные посиделки
У большинства работающих должны быть предусмотрены регламентированные обеденные перерывы, так как они прописаны в законодательстве.
Но не всегда руководители заботятся о том, чтобы подчиненные правильно питались — нет столовых с централизованным питанием и системой компенсаций за обеды. Поэтому люди часто сами придумывают себе меню, и, как правило, оно не самое полезное. В чем же проблемы офисных перекусов?
Еда за компьютером
Если обедают офисные сотрудники в основном в столовой или кафе, то перекусывают чаще всего за компьютером, прямо во время работы. Однако, будучи поглощенным рабочими задачами, человек физически не сосредотачивается на еде и теряет счет съеденному, вовремя не может остановиться.
В результате через 10-15 минут мы обнаруживаем перед собой пустую пачку из-под крекеров, когда планировали съесть всего «пару штучек». В перспективе такой стиль питания неизбежно приведет к переизбытку калорий в рационе и набору лишнего веса.
Замена основного приема пищи перекусами
Основным приемом пищи в течение дня должен оставаться обед. Даже самые сбалансированные перекусы не смогут заменить полноценный прием пищи. Особенно если в буквальном смысле слова перекусывать «на бегу», когда еду не успевают даже нормально прожевать.
Между тем механическая обработка пищи очень важна для нормального пищеварения. Проглатывая непрожеванные куски, легко заработать вздутие живота, а в дальнейшем и хронические заболевания желудочно-кишечного тракта.
Еда «за компанию»
Многие люди склонны есть даже тогда, когда не ощущают чувства голода. Например, за компанию с коллегами. Или просто потому, что не могут отказаться от предложенного угощения. К сожалению, такая привычка часто приводит к перееданию и лишним сантиметрам на талии.
Тем более что мы не всегда засчитываем подобное «кусочничество» как равноправную часть своего рациона. Человек начисто забывает о шоколадке, которой его угостили в бухгалтерии, и продолжает искренне верить, что не превысил дневную норму калорий.
Кофе вместо перекуса
Кофе не следует пить на пустой желудок и тем более заменять им «съестной» перекус. В этом случае напиток будет раздражать слизистую желудка, мешать нормальной работе желчного пузыря. Если хочется взбодриться, то сначала лучше поесть и только затем выпить кофе.
Углеводы «для работы мозга»
Постоянные умственные нагрузки часто заставляют нас хотеть сладкого. Кажется, что шоколадный батончик или баночка сладкого лимонада помогут взбодриться и сконцентрироваться на работе. Углеводы действительно необходимы для поддержания энергии и работы мозга, но только если они — медленные (крупы, макароны из твердых сортов пшеницы и т. д.). С газировкой и сладостями это не имеет ничего общего.
Такие перекусы дают лишь краткосрочный прилив энергии за счет резкого скачка сахара в крови. Однако уже через 20-30 минут уровень глюкозы падает обратно, и вместо бодрости человек начинает ощущать сонливость, усталость и чувство голода. Кроме того, постоянное злоупотребление сахаром перегружает поджелудочную железу и ведет к развитию инсулинорезистентности — провокатора сахарного диабета второго типа.
Обманчивая «польза»
На первый взгляд отличить полезный перекус от вредного не так уж сложно. Но в реальности многие продукты из списков «здорового питания» оказываются не такими уж безобидными. Так, шоколад и печенье часто заменяют цукатами или сухофруктами.
Они действительно полезнее условного «сникерса», но содержат огромное количество фруктозы. Переизбыток этого вещества в рационе способствует отложению жира в печени, повышает уровень холестерина и увеличивает вероятность развития сахарного диабета.
Отсутствие умеренности
Во время перекуса важно соблюдать умеренность, даже если речь идет о полезных продуктах. Так, орехи являются достаточно «здоровым» снеком. Они богаты белком и клетчаткой, благодаря чему после их употребления человек дольше остается сытым.
Однако орехи — очень высококалорийный продукт, суточная норма которого не должна превышать 5-8 штук в зависимости от сорта. Поглощать их пачками точно не стоит.