7 офисных перекусов, которые отнимают здоровье и добавляют вес, а мы верим в их пользу

Для большинства офисных сотрудников перекусы остаются обязательной составляющей дневного рациона. Совсем без еды выдержать целый рабочий день физически невозможно, особенно если он длится восемь или более часов.

Однако в стремлении «подзарядиться» перед обедом или ужином мы часто забываем, что далеко не каждый перекус полезен для нашего здоровья. Какие опасности подстерегают любителей перекусить на работе? Об этом «Доктору Питеру» рассказала Оксана Панова, нутрициолог, эндокринолог, диетолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.