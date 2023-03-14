Диетолог Мещерякова назвала 4 признака, что вы голодаете, даже если чувствуете себя сытым

По словам специалистов, сейчас часто можно наблюдать парадокс: огромное число людей переедает и недоедает одновременно. Все это происходит из-за неправильно сформированных пищевых привычек и популярных перекусов а-ля снеки, фастфуд или сладости. Однако диетологи напоминают, что в еде важно не количество, а качество. Иначе рано или поздно наступит дисбаланс — дефицит важных элементов при избытке ненужных калорий.

По словам врача-диетолога, нутрициолога Татьяны Мещеряковой, в питании важно учитывать не только количество белков, жиров и углеводов.