Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Диетолог Мещерякова назвала 4 признака, что вы голодаете, даже если чувствуете себя сытым

Да-да, можно переедать и недоедать одновременно. А все потому, что вы кормите себя любимых «пустыми» калориями, при этом оставляя клетки голодными.

14 марта 2023
голодный даже если чувствуешь себя сытым
Источник:
iStockphoto

По словам специалистов, сейчас часто можно наблюдать парадокс: огромное число людей переедает и недоедает одновременно. Все это происходит из-за неправильно сформированных пищевых привычек и популярных перекусов а-ля снеки, фастфуд или сладости. Однако диетологи напоминают, что в еде важно не количество, а качество. Иначе рано или поздно наступит дисбаланс — дефицит важных элементов при избытке ненужных калорий.

По словам врача-диетолога, нутрициолога Татьяны Мещеряковой, в питании важно учитывать не только количество белков, жиров и углеводов.

Татьяна Мещерякова
Диетология

Врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт по здоровому питанию

— Клетка не питается белками, жирами и углеводами, ей нужны более мелкие составляющие — аминокислоты, витамины, микроэлементы, минералы, насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты, ферменты — это и есть ее код питания. В этом смысле недоедание связано не столько с дефицитом белков, жиров и углеводов, сколько с дефицитом клеточного питания. А переедание — с большим количеством «пустых» и даже вредных компонентов — того, что клетка не может усвоить, — объясняет диетолог.

4 признака, что вы недоедаете

  1. Сниженная активность, причем не только физическая, но и умственная. У человека мало энергии, ему не хватает сил даже на минимальные действия.

  2. Потеря мышечной массы.

  3. Нарушения качественных характеристик. Например, сухая кожа, ломкие волосы и ногти.

  4. Сниженный аппетит и тонус.

Как отличить истинный голод от эмоционального

Психологический и физический голод — две совершенно разные вещи, которые и удовлетворять необходимо по-разному. Как рассказывал клинический психолог Денис Долгов, психоэмоциональный голод можно отличить по этим признакам:

  • он наступает резко и неожиданно. Человек минуту назад вообще не хотел есть, а сейчас буквально погибает от голода. Обычный, физиологический голод приходит постепенно;

  • он, как правило, предполагает то, что вам хочется определенной еды. Например, конфету или пирожное. При обычном голоде просто хочется есть;

  • он формируется в мыслях и чувствах, а не в желудке. Человеку хочется ощутить конкретный вкус;

  • он всегда сосуществует вместе с какой-то эмоцией. Как правило, неприятной, ведь люди так часто заедают тоску, стресс и другие негативные эмоции.

Самый же очевидный признак переедания — избыточный вес. А за набором лишних килограммов не заставят себя ждать и другие проблемы со здоровьем, включая нарушения жирового обмена веществ и диабет.

Читайте также

Что делать

По словам Татьяны Мещеряковой, не всегда стоит полагаться на собственное чувство сытости. Надо помнить, что мы кормим не желудок, а клетки своего организма. Поэтому питание должно быть разнообразным и сбалансированным.

— Любой перекос рано или поздно ударит по организму. Это особенно важно понимать поклонникам различных монодиет — например, белковой или жировой. По своей природе человек не может всегда есть одинаковую пищу. Организм подсказывает, чего ему не хватает. Но только полагаться на его «подсказки» нельзя — ведь под воздействием рекламы или сформированных привычек он может «подсказать» чипсы, шоколадки или алкоголь, — добавляет специалист.

Автор текста:Анастасия Романова
Материалы по теме
Правильное питание