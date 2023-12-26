Врач Листопадова рассказала, что происходит с организмом человека, когда он пьет водку

До сих пор существует миф, что водка может принести пользу организму. Например, некоторые лечат спиртным ОРВИ, выпивая стопку во время болезни, чтобы «убить вирус». Кто-то растирает водкой замерзшую часть тела — якобы так можно быстрее согреться. На самом деле все это только вредит организму, говорят врачи. Более того, водку также не рекомендуется использовать в качестве антисептика, для этих целей лучше подойдет хлоргексидин, который можно купить в любой аптеке.