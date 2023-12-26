Врач Листопадова рассказала, что происходит с организмом человека, когда он пьет водку

До сих пор существует миф, что водка может принести пользу организму. Например, некоторые лечат спиртным ОРВИ, выпивая стопку во время болезни, чтобы «убить вирус». Кто-то растирает водкой замерзшую часть тела — якобы так можно быстрее согреться. На самом деле все это только вредит организму, говорят врачи. Более того, водку также не рекомендуется использовать в качестве антисептика, для этих целей лучше подойдет хлоргексидин, который можно купить в любой аптеке.
Когда мы пьем водку и любой другой алкоголь, то под ударом в первую очередь оказывается печень. Этанол, или этиловый спирт, который содержится в алкоголе, оказывает прямое токсическое воздействие на клетки органа — гепатоциты.
Гастроэнтеролог клиники «ММЦ», Кировский завод
«Этанол повреждает мембраны митохондрий печени, из-за чего они постепенно теряют способность расщеплять триглицериды (жиры). Накопление в клетках печени триглицеридов приводит к жировому перерождению печени — жировому гепатозу», — говорит врач.
Разрушение клеточной стенки гепатоцита этанолом вызывает процессы, которые в конечном счете ведут к гибели (некрозу) печеночной клетки.
Этанол в печени превращается в ацетальдегид, еще более агрессивное вещество. Это продукт распада алкоголя, его накопление в клетках приводит к разрушительным процессам:
развитию фиброза печени — замещению здоровых клеток печени соединительной (рубцовой) тканью;
воспалительным реакциям;
усилению окислительного повреждения тканей.
Повреждения органа, связанные со злоупотреблением алкоголем, называются «алкогольная болезнь печени», среди которых последовательно развиваются:
стеатоз печени — это накопление жира внутри клеток печени, приводящее к увеличению органа;
алкогольный гепатит — токсическое поражение печени;
алкоголь-ассоциированный цирроз печени — разрушение нормальной ткани органа и замещение ее рубцовой, что приводит к полному нарушению функционирования.
Страдает не только печень
Наиболее подвержены негативному влиянию алкоголя сердечно-сосудистая, нервная и пищеварительная системы.
Среди сердечно-сосудистых заболеваний у злоупотребляющих спиртным людей наиболее часто развиваются гипертония и ишемическая болезнь сердца, которые в конечном итоге могут спровоцировать инфаркт миокарда или инсульт.
Важно знать и про опасность нарушения сердечного ритма, она может возникнуть даже у здорового человека после употребления большой дозы алкоголя.
«Водка, как и любой другой крепкий алкоголь, — высококалорийный напиток, поэтому часто алкоголизм сочетается с ожирением, которое вредит внутренним органам. При их одновременном воздействии прогрессирование заболеваний печени — гепатита и цирроза — происходит гораздо быстрее», — поясняет эксперт.
Из-за спиртного также появляется хроническая интоксикация. Она нарушает моторную функцию кишечника и желудка, провоцирует развитие гастрита, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки с риском желудочно-кишечного кровотечения. Происходит и нарушение функции билиарного тракта ЖКТ — страдает моторная функция желчного пузыря и поджелудочной железы.
Также у большинства людей, злоупотребляющих спиртным, нарушается выделительная функция почек. Алкоголь губительно воздействует на почечный эпителий — защитную ткань, выстилающая внутреннюю поверхность полых органов.
Систематическое употребление алкоголя приводит к преждевременной старости, инвалидности. Продолжительность жизни людей, склонных к пьянству, на 15-20 лет короче среднестатистического показателя.
Про алкогольный гастрит
Гастрит — это общий термин, используемый для обозначения любого воспаления слизистой оболочки желудка. Причины заболевания могут быть разные: нарушение питания, курение, стресс.
Алкогольный гастрит возникает из-за слишком большого и частого употребления спиртного.
«Спирт оказывает раздражающее и повреждающее действие на ЖКТ, в том числе разрушая внутренний слой пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки», — говорит врач.
Длительное злоупотребление алкоголем может постоянно провоцировать воспаление, которые способно привести к язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки, осложнившийся кровотечением. Это связано с тем, что воспаление делает слизистую желудка уязвимой для собственной желудочной кислоты организма, а также для других раздражителей, присутствующих в острой или кислой пище. Алкогольный тип гастрита считается эрозивным из-за того, что со временем он может изнашивать слизистую оболочку желудка.
Общие симптомы гастрита независимо от его причин:
боль в животе;
отрыжка или икота;
вздутие живота;
тошнота и рвота;
потеря аппетита.
Максимальная доза водки — это сколько?
Безопасной дозы алкоголя не существует, это уже давно известный факт. Однако гепатотоксичным принято считать количество алкоголя, равное 40-80 г этилового спирта в сутки для мужчин, 20 г — для женщин.
10 г чистого спирта равняется:
25 г водки;
100 г 9–11% сухого вина;
200 г 3–5% пива.
У женщин организм менее приспособлен к переработке алкоголя, поэтому поражение печени происходит быстрее, чем у мужчин.
«Четко определить дозу, при которой организму будет нанесен ущерб, также невозможно. Размер вреда зависит в том числе от возраста, пола человека и генетических особенностей. Бывает и так, что у людей, употреблявших большое количество алкоголя, поражение печени менее выражено, чем у тех, кто пил по чуть-чуть», — говорит Ольга Листопадова.
Для людей с алкогольным заболеванием печени и циррозом не существует безопасного количества алкоголя, которое они могли бы употреблять.
Опасные состояния: отравление, зависимость, кома
При алкогольном отравлении происходит сильное угнетение функций центральной нервной системы. Человек не может себя контролировать, ему очень плохо.
Острые отравления обычно случаются при приеме алкогольных напитков с содержанием этилового спирта более 12%.
Смертельная доза этанола колеблется от 4 до 12 г на 1 кг массы тела (приблизительно для взрослого человека 700-1000 мл водки при отсутствии толерантности).
Алкогольная кома наступает при концентрации этанола в крови 3 г/л и выше, смерть — при концентрации от 5-6 г/л и выше. Отравления, как правило, носят характер бытовых, случайных: люди просто хотят расслабиться, а заканчивается все вызовом скорой.
Еще одно опасное последствие — это зависимость. И речь здесь вовсе не о типичных алкоголиках с одутловатыми лицами. У человека может быть хорошая работа, семья, хобби, но при этом он все равно страдает от тяги к спиртному.
Существуют критерии, по которым можно определить любую зависимость, говорит врач. Среди них в первую очередь тяга к спиртному и навязчивые мысли о выпивке.
Также стоит учитывать:
толерантность, или синдром привыкания (когда для удовлетворения требуются все более высокие дозы алкоголя);
абстинентный синдром и его купирование новой порцией алкоголя;
утрату контроля над количеством выпитого;
доминирование алкоголя над другими интересами, карьерой и общением с близкими.