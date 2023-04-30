Чудес не бывает: токсиколог развеял главный миф о пользе водки

От простуды до ревматизма — кажется, спирт в народном понимании лечит практически все. Водку (обязательно с перцем) предлагают пить, чтобы быстро вылечиться от ОРВИ, ей же растирают поясницу, которую внезапно прихватило, и обеззараживают кожу вместо антисептика. Да что уж там, душевную боль лечат тоже ей, родимой!
Так что ж, это действительно такое чудо-средство? Увы, но врачи скептичны.
«Мифы и легенды вокруг водки сложились в те времена, когда доступных лекарств не было, —
Тем не менее, по словам врача, ни в одной из этих ипостасей водка не может сравниться с настоящим лечением. Более того, последствия могут быть непредсказуемыми
«Если мы используем спиртные напитки в попытке помочь иммунитету, то мы делаем ровно наоборот, — говорит Водовозов. — Учеными очень хорошо описаны подавляющие иммунитет свойства этанола — основного действующего вещества водки. То есть во время болезни этот напиток будет на стороне инфекции, а не человека».
Конечно, всегда есть человек, которому «всегда помогает». Но исключения только подтверждают правило. Токсиколог подчеркивает: на эту тему проводили не одно масштабное исследование. И все они показали, что «чудесные» свойства водки при тестировании испаряются.
Более того, чрезмерное злоупотребление алкоголем может даже убить человека, и это как раз чистая правда.
«С фармакологической точки зрения этанол работает как депрессант, он приглушает деятельность нейронов, — предупреждает Водовозов. — Высокая доза этого вещества может привести к остановке центров дыхания и сердечной деятельности. То есть возможны этаноловая кома и летальный исход, такие случаи описаны».
Впрочем, водка — не самый опасный алкогольный напиток, есть спиртное, от которого зависимость развивается намного быстрее. Речь идет о пиве и, по словам нарколога Татьяны Клименко, пивной алкоголизм тяжелее поддается лечению, потому что воспоминания о вкусе и запахе пива усугубляют психологическую зависимость.