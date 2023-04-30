Чудес не бывает: токсиколог развеял главный миф о пользе водки

«Мифы и легенды вокруг водки сложились в те времена, когда доступных лекарств не было, — объяснил в эфире радио Sputnik врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов. — Аптечные препараты в XVII–XIX веках могли себе позволить только очень обеспеченные люди, а для других была водка. Поэтому в свое время она использовалась и как обезболивающее, и как антисептик, и как другие лекарства ».