Роскачество выяснило, есть ли грызуны в ветчине, которую продают в магазинах

Классическую ветчину делают из свиного окорока, однако в продаже сейчас есть и ветчина из мяса птицы. Все бы ничего, но эксперты проверяли продукцию, в названии которой фигурировала только свинина, а в составе нашли и мясо курицы. Такой трюк использовали производители ветчины от «Дымова».