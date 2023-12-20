Роскачество выяснило, есть ли грызуны в ветчине, которую продают в магазинах

Если выбирать между колбасой и ветчиной, врачи советуют отдавать предпочтение последней. В ветчине больше мяса и меньше добавок. Однако, чтобы найти действительно хорошую ветчину, как оказалось, надо еще постараться.
Роскачество провело опрос и выяснило, что 54% покупателей хотя бы раз были недовольны качеством мясного деликатеса. Жаловались, что ветчина слишком соленая, имеет странный привкус и запах и вообще мясом не пахнет.
Кроме того, среди потребителей гуляет одна страшилка: в мясных деликатесах есть останки грызунов, которые имели неосторожность забежать на мясокомбинат. Другие переживают, что ветчину делают из собак и кошек, чтобы сэкономить на ингредиентах.
Роскачество исследовало 21 марку ветчины, проверило продукцию по 234 показателям безопасности и выяснило, правда ли это.
«Мы искали ДНК грызунов, кошек и собак, чтобы развеять опасения потребителей, но ничего не нашли», — говорят эксперты.
Кроме того, некоторые покупатели уверены, что ветчину накачивают водой, чтобы увеличить вес продукта. Эта догадка тоже не подтвердилась.
«Содержание фосфатов, которые могут использоваться в колбасных изделиях в качестве влагоудерживающих компонентов, не превышает установленного нормативами опережающего стандарта Роскачества. А значит, производитель не пытался сэкономить, заменив мясо водой», — комментируют эксперты.
Однако претензии к качеству все-таки были.
Кости и субпродукты в составе
Ветчина — это продукт из кусков бескостного мяса. Однако костную ткань нашли в ветчине «Черкизово». Эксперты предполагают, что производитель использовал мясо механической обвалки, но в составе ветчины об этом не сказал, что нарушает Технический регламент о маркировке пищевой продукции.
Частицы костей нашли в ветчине марок «Дымов», «Колбасы от Макарова». Правда, на этикетке указано мясо механической обвалки, а в составе ветчины ТМ «Колбасы от Макарова» есть свиная шкурка, что также относится к мехобвалке. Однако действительно качественная ветчина содержать такое мясо, а значит, и кости с хрящами, не должна.
Кроме того, в нескольких образцах нашли фрагменты субпродуктов. Одни производители умолчали об этом, нарушив права потребителя. Другие указали, сообщив, что в составе есть щековина.
«Наличие костей и субпродуктов может быть сигналом, что производитель хочет сэкономить на дорогом качественном сырье, мышечной ткани», — комментируют эксперты.
Добавили мясо курицы
Классическую ветчину делают из свиного окорока, однако в продаже сейчас есть и ветчина из мяса птицы. Все бы ничего, но эксперты проверяли продукцию, в названии которой фигурировала только свинина, а в составе нашли и мясо курицы. Такой трюк использовали производители ветчины от «Дымова».
Следы антибиотиков
Эксперты исследовали ветчину на антимикробные и антипротозойные средства по 190 показателям и ничего опасного не нашли. Однако в семи марках обнаружили следы антибиотиков.
«Дозы антибиотиков микроскопически малые и допустимы техническим регламентом, поэтому данный факт не является нарушением. Однако опережающим требованиям Роскачества такая ветчина не соответствует», — говорят эксперты.
Следы антибиотиков нашли в ветчине марок «Село Зеленое», «Вязанка», «Велком», «Рублевский», «Ермолино», «Микоян» и «Мираторг».
«Для профилактики и лечения болезней животных используются различные лекарственные препараты, в том числе антибиотики. Без них обойтись сегодня сложно. Но за несколько дней или недель до убоя в зависимости от препарата его применение нужно прекратить. Этого времени достаточно, чтобы лекарство вывелось из организма животного», — объясняют эксперты.
Продукцию животных, которые получали лекарства, должны проверить на наличие остатков этих препаратов. Если количество антибиотиков превышает максимально допустимые уровни, мясо не отвечает требованиям безопасности, его нельзя отправлять на производство.
Опасность же в том, что, употребляя мясо с антибиотиками, мы рискуем развить устойчивость бактерий к лекарствам.
Высокий уровень гемоглобина
Казалось бы, ничего страшного. Даже наоборот — сплошная польза. Однако наличие большого уровня гемоглобина означает, что в продукте изначально присутствовала кровь, а это является нарушением технологии производства. При термообработке жидкость выпарилась, но остались составные части.
«Если бы термообработки не было, увеличился бы риск размножения микробов», — говорят эксперты, которые нашли в некоторых образцах ветчины большое количество гемоглобина.
Незаявленные ингредиенты
Марка «Мясная лавка» умолчала в составе о наличии посторонних компонентов — животного белка, а ветчина «Каждый день» содержала незаявленные субпродукты. «Великолукский мясокомбинат» и «Село Зеленое» не указали, что их ветчина содержит крахмал, что является нарушением ГОСТа и Технического регламента. Кроме того, ветчина этих марок, а также продукция от ТМ «Рублевский» содержит каррагинан, о чем на этикетке не сказано.
Для справки: каррагинан (он же карраген, или Е407) — это безопасная добавка, природный гелеобразователь, который получают при переработке водорослей. Каррагинан добавляют в продукт, если не хватает функционального белка для получения определенной консистенции.
Лучшая ветчина, по мнению Роскачества
«Окраина», ООО «МПЗ Богородский», Московская область — 4,90 балла.
«Мясной дом Бородина», ООО «МБД», Московская область — 4,75 балла.
«Йола Агрохолдинг», АО «Йошкар-Олинский мясокомбинат», г. Йошкар-Ола — 4,70 балла.
«Мираторг», ООО «Мираторг-Курск», Курская область — 4,59 балла.
«Вернер», ОАО «ВНМД», Новгородская область — 4,55 балла.
«Из этого списка только ветчина „Окраина“ соответствует опережающим требованиям Роскачества и может претендовать на присвоение ей российского Знака качества», — отмечают эксперты.
Худшая ветчина, по мнению Роскачества
«Венская», «Колбасы от Макарова», ООО «Крестьянское хозяйство Макарова И.М.», Пензенская область — 1,45 балла.
«Мясная лавка», ООО «МБД», Московская область — 1,5 балла.
«Село Зеленое», ООО «Мясокомбинат «Кунгурский», Пермский край — 2,19 балла.
«Рублевский», ООО «МПЗ «Москворецкий», Москва — 2,19 балла.
«Велком», ООО «Мясокомбинат «Павловская Слобода», Московская область — 2,24 балла.
«Незаявленная клетчатка, мясо механической обвалки, крахмал, каррагинан, следы антибиотиков», — объясняют свои претензии эксперты.