Наш организм очень любит распорядок дня: если есть и ложиться спать каждый день примерно в одно и то же время, чувствовать себя начнешь гораздо лучше. Однако как минимум один раз в год практически все вероломно нарушают привычный график: в новогоднюю ночь мы и не спим, и ужинаем гораздо позже обычного.
Какое расписание на Новый год поможет проснуться 1 января без ощущения тяжести в животе? Есть ли еще способы, которые помогут сделать праздник безопасным для вашего здоровья? Объясняют
Смотрите на часы
Обычно врачи советуют устраивать последний прием пищи не позднее чем за 3 часа до сна. Кстати, именно отсюда появился популярный миф про пользу отказа от еды после 6 часов вечера. Разумеется, мало кто будет следовать этой рекомендации в новогоднюю ночь.
Но в какое время лучше начать праздничный ужин? Необязательно ждать боя курантов, чтобы порадовать себя оливье и селедочкой под шубой. Оптимальный вариант для начала застолья — 22:00-22:30. В это время на стол можно подать калорийные салаты и горячие блюда. А вот для встречи Нового года и для угощения в первые часы ночи лучше оставить легкие салаты, закуски и десерты.
Помните, что салаты дольше хранятся без заправки. В идеале не ставить на стол все приготовленное, а докладывать свежие порции из контейнера в холодильнике. Так и отравиться меньше шансов, и выглядеть кушанья будут привлекательнее.
Правило тарелки
Нет никакого смысла запрещать себе все вкусное за новогодним столом. Есть простая хитрость, которая поможет и все блюда на столе попробовать, и урон своему здоровью не нанести. Кладите на свою тарелку любые угощения, однако старайтесь брать совсем маленькие порции. И не спешите идти за добавкой. Можно растянуть удовольствие на время всего застолья. Тогда вы и удовольствие получите, и не переедите.
Алкоголь на Новый год
Никакую дозу алкоголя нельзя считать полностью безопасной. Так что для здоровья самый оптимальный вариант — не пить вообще. Однако на Новый год далеко не все готовы отказываться от горячительных напитков. Если решили все-таки выпить, делать это лучше с умом.
Главное правило — сохранять чувство меры. Все просто: чем больше вы выпьете, тем тяжелее будет опьянение и его последствия. Следите за тем, что вы пьете и в каких количествах. Разные виды напитков лучше не смешивать, да и с коктейлями лучше быть осторожней. До дна пить тоже необязательно, можно растянуть бокал на подольше.
Аккуратнее с шампанским: в нем есть пузырьки, которые ускоряют всасывание спиртного в кровь. И ни в коем случае не смешивайте игристое с крепким алкоголем.
С любым спиртным напитком в руках не стоит торопиться, лучше пить без спешки. Воздействие этанола начинается примерно через 10-15 минут — именно таким и должен быть перерыв между тостами.