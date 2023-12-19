Наш организм очень любит распорядок дня: если есть и ложиться спать каждый день примерно в одно и то же время, чувствовать себя начнешь гораздо лучше. Однако как минимум один раз в год практически все вероломно нарушают привычный график: в новогоднюю ночь мы и не спим, и ужинаем гораздо позже обычного.