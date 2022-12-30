Каждый слышал о традиционных блюдах для новогоднего стола: оливье, селедка под шубой, холодец… Этот список может быть разным — в зависимости от ваших вкусовых предпочтений. Но какие продукты стоит добавить на стол тем, кто заботится о своем здоровье? Врач-диетолог, эндокринолог «СМ-Клиники» Наталья Валерьевна Антонова перечислила 10 самых полезных продуктов, которые помогут разнообразить ваше застолье.
Вода
Новогодних напитков существует много. Однако вместе с шампанским, лимонадами и глинтвейном не забудьте поставить обычную воду. Во-первых, вода поможет обеспечить детоксикацию организма и облегчит работу ЖКТ. Во-вторых, как отмечает Антонова, если пить стакан воды после каждого бокала спиртного, то утром вы проснетесь без отеков.
Морская рыба
Если вы думали, какое горячее подать к столу, попробуйте приготовить морскую рыбу. Подойдут лосось, сельдь, тунец и сардины. В них много белка, полезных жиров и витамина D, которого так не хватает большинству людей в зимний период.
Авокадо
Этот фрукт нередко называют суперфудом, и неспроста. По словам диетолога, в авокадо около 20 различных витаминов, минералов и антиоксидантов. В нем много мононенасыщенных жирных кислот и омега-3. Главное помните: авокадо — продукт довольно калорийный, поэтому в слишком больших количествах есть его не стоит.
Листовая зелень
Разбавьте привычные тяжелые салаты с майонезной заправкой листовой зеленью. Она также подойдет для украшения горячих блюд. Калорий в ней мало, а витаминов А, С и К много. А еще в зелени есть клетчатка, которая облегчит работу кишечника.
Сыр
Сырная тарелка — отличный и полезный вариант для праздничного стола. Как отмечает Антонова, сыр в новогоднюю ночь поможет «стабилизировать» ваш аппетит и даст много белка, необходимого для крепкого иммунитета.
Нерафинированные растительные масла
Если вы пытались придумать альтернативу жирному майонезу, попробуйте смешать оливковое, кунжутное или льняное масло с лимонным соком. Так вы получите низкокалорийную и очень вкусную заправку
Мандарины
Главный новогодний фрукт тоже очень полезен: в мякоти мандаринов много биофлавоноидов, которые помогают укрепить иммунитет. Главное — не есть слишком много цитрусов, иначе есть риск столкнуться с аллергией.
Орехи
Попробуйте использовать разные орехи в качестве закуски или украшения блюд. В них много протеина, селена, калия. Орехи помогают быстрее наесться и снижают тревогу.
Ананас
Этот фрукт может стать прекрасным низкокалорийным десертом — на 100 грамм ананаса приходится всего 48 калорий. Кроме того, его нередко называют сжиросжигающим продуктом благодаря ферменту бромелайну в составе. Попробуйте съесть ломтик ананаса перед застольем — и вашему пищеварению будет легче справиться с обилием жирной еды.
Клюквенный морс
Еще один вкусный и полезный новогодний напиток — клюквенный морс. Особенно он понравится тем, кто склонен к отекам.