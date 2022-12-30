Авокадо

Этот фрукт нередко называют суперфудом, и неспроста. По словам диетолога, в авокадо около 20 различных витаминов, минералов и антиоксидантов. В нем много мононенасыщенных жирных кислот и омега-3. Главное помните: авокадо — продукт довольно калорийный, поэтому в слишком больших количествах есть его не стоит.

Листовая зелень

Разбавьте привычные тяжелые салаты с майонезной заправкой листовой зеленью. Она также подойдет для украшения горячих блюд. Калорий в ней мало, а витаминов А, С и К много. А еще в зелени есть клетчатка, которая облегчит работу кишечника.

Сыр

Сырная тарелка — отличный и полезный вариант для праздничного стола. Как отмечает Антонова, сыр в новогоднюю ночь поможет «стабилизировать» ваш аппетит и даст много белка, необходимого для крепкого иммунитета.